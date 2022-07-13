-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات
العالم

طوارئ في سريلانكا بعد فرار رئيس البلاد

الشروق أونلاين
  • 574
  • 0
طوارئ في سريلانكا بعد فرار رئيس البلاد
أرشيف
رئيس سريلانكا الفارّ

تمكّن رئيس سريلانكا غوتابايا راجابكسا من الفرار من بلاده فجر الأربعاء، على متن طائرة عسكرية متجهاً إلى جزر المالديف المجاورة، بعد احتجاجات شعبية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن مسؤولين في وزارة الهجرة المحلية، فقد أقلعت طائرة عسكرية من المطار الدولي الرئيسي في سريلانكا، وعلى متنها أربعة أشخاص، بينهم الرئيس البالغ من العمر 73 عاما.

جاء هذا بعد عدّة أيام من الاحتجاجات الشعبية العنيفة بسبب الأزمة الاقتصادية، تخلّلها اقتحام العشرات من المواطنين للقصر الرئاسي في العاصمة كولومبو.

وفي وقت سابق، منع موظفو الهجرة  في المطار الرئيس راجاباكسا من المغادرة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قبل أن يتمكن اليوم من الفرار، بعد بضعة أيام على لجوئه إلى منشأة للقوات البحرية، عقب اقتحام القصر الرئاسي.

مقالات ذات صلة
تويتر تقاضي إيلون ماسك بعد تراجعه عن شراء موقعها مقابل 44 مليار دولار

تويتر تقاضي إيلون ماسك بعد تراجعه عن شراء موقعها مقابل 44 مليار دولار

“ملفات أوبر”: ماكرون في قلب فضيحة جديدة

“ملفات أوبر”: ماكرون في قلب فضيحة جديدة

السعودية.. إقالات لمسؤولين في “شؤون الحرمين” بسبب موسم الحج!”

السعودية.. إقالات لمسؤولين في “شؤون الحرمين” بسبب موسم الحج!”

المخزن يستغل الأطفال لخدمة المد الصّهيوني

المخزن يستغل الأطفال لخدمة المد الصّهيوني

مباحثات روسية-أوكرانية في إسطنبول لحلّ أزمة شحن الحبوب إلى الأسواق العالمية

مباحثات روسية-أوكرانية في إسطنبول لحلّ أزمة شحن الحبوب إلى الأسواق العالمية

جدري القرود: روسيا تعلن عن تسجيل أول إصابة

جدري القرود: روسيا تعلن عن تسجيل أول إصابة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد