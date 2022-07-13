طوارئ في سريلانكا بعد فرار رئيس البلاد

تمكّن رئيس سريلانكا غوتابايا راجابكسا من الفرار من بلاده فجر الأربعاء، على متن طائرة عسكرية متجهاً إلى جزر المالديف المجاورة، بعد احتجاجات شعبية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن مسؤولين في وزارة الهجرة المحلية، فقد أقلعت طائرة عسكرية من المطار الدولي الرئيسي في سريلانكا، وعلى متنها أربعة أشخاص، بينهم الرئيس البالغ من العمر 73 عاما.

جاء هذا بعد عدّة أيام من الاحتجاجات الشعبية العنيفة بسبب الأزمة الاقتصادية، تخلّلها اقتحام العشرات من المواطنين للقصر الرئاسي في العاصمة كولومبو.

وفي وقت سابق، منع موظفو الهجرة في المطار الرئيس راجاباكسا من المغادرة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قبل أن يتمكن اليوم من الفرار، بعد بضعة أيام على لجوئه إلى منشأة للقوات البحرية، عقب اقتحام القصر الرئاسي.