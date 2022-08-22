طوارئ في سطيف بعد انقلاب شاحنة لنقل الوقود على الطريق السيّار

استدعى وقوع حادث خطير على مستوى الطريق السيّار بين ميلة وسطيف، تمثل في انقلاب شاحنة كبيرة لنقل الوقود السائل، تدخّل عدّة مصالح أمنية لحماية مستعملي الطريق.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بولاية سطيف، فقد تسبّب انحراف وانقلاب شاحنة ذات صهريج من الحجم الكبير معبأ بالوقود السائل، على مستوى الطريق السيّار A1 بين ميلة وسطيف، بتسرّب للوقود دون اشتعاله.

على إثر ذلك، تمّ تعزيز إجراءات الحماية في محيط الحادث عن طريق تبريد المكان، بخلق طبقة من الرغوة العازلة الخاصة بإخماد حرائق المحروقات.

كما اتخذت كل التدابير من طرف مصالح الدرك والأمن الوطنيين، لغلق مقطع الطريق السيّار في جزئه الرابط بين شلغوم العيد والعلمة، أمام حركة سير المركبات، وتحويلها إلى الطريق الوطني رقم 5.

إلى جانب ذلك، تدخلت فرق متخصصة من مؤسسة نفطال باستخدام شاحنة ذات مضخة خاصة عازلة غير قابلة للانفجار، بالتعاون مع مؤسسة خاصة، من أجل تحويل الحمولة الباقية من الوقود، إلى شاحنة ثانية.

بعد ذلك، تم تنظيف الطريق من مخلفات الحادث، قبل فتح الطريق لحركة السير عند الساعة الثانية من صباح يوم الإثنين، أي بعد 7 ساعات من تسجيل الحادث.

وأوضح بيان الحماية المدنية، أن العملية تطلبت “تنظيما وتنسيقا محكمين بين كل الأطراف المتدخلة، نظرا لحساسية مثل هذه الحوادث المرتبطة بنقل المواد الخطيرة”.

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، باستثناء تعرض سائق الشاحنة (47 سنة)، لإصابة في فقرات الرقبة، حيث تمّ إسعافه ونقله إلى مستشفى العلمة لتلقّي العلاج.