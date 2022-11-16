طوارئ في منصب حراسة مرمى “الخضر”

الحارسان زغبة وماندريا في تربّص "الخضر" بِمركز سيدي موسى، مساء الثلاثاء.

تعرّض حارس المرمى الدولي الجزائري مصطفى زغبة لِإصابة، تمنعه من خوض ودّيتَي “الخضر” أمام مالي والسويد.

وسمح الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لِحارسه زغبة بِمغادرة تربّص “الخضر” من أجل العلاج.

وبقي ثلاثة حرّاس مرمى في حوزة بلماضي، وهم: رايس وهّاب مبولحي وأنطوني ماندريا وفريد شعال. فيما لم يحضر زميلهم ألكسندر أوكيجة، لأن إدارة ناديه ماتز الفرنسي لم تسمح له بِخوض مقابلتَي “محاربي الصّحراء”.

ويتقلّص العدد إلى حارسَي مرمى فقط بعد مباراة مالي سهرة الأربعاء، لِأن ماندريا سيعود إلى فرنسا، حيث تنتظره مع فريقه كون مباراة في منافسة كأس هذا البلد السبت المقبل.

هذا والتحق لاعبو المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الأربعاء بِوهران، تأهّبا لِخوض مواجهة مالي ودّيا بِملعب “ميلود هدفي”. كما تُظهره الصور الثلاث المُدرجة أدناه.

استدعاء شعال

استنجد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الثلاثاء، بِحارس مرمى خامس للمشاركة في ودّيتَي “الخضر” أمام مالي والسويد.

ومعلوم أن الحارس الرّابع ألكسندر أوكيجة سيغيب، لِأن إدارة ناديه ماتز الفرنسي رفضت تسريحه، مُستفيدة من لائحة أخيرة لـ “الفيفا” تُجيز للفرق الاحتفاظ بِلاعبيها الذين ينتمون إلى المنتخبات غير المتأهّلة لِمونديال قطر 2022.

ووجّه بلماضي الدّعوة إلى الحارس فريد شعال (الصورة المُدرجة أدناه)، حامي عرين نادي مولودية الجزائر. للمشاركة رفقة زملائه رايس وهاب مبولحي وأنطوني ماندريا ومصطفى زغبة في مقابلتَي مالي والسويد.

وسبق لِحامي العرين فريد شعال أن حضر ودّيتَي “محاربي الصّحراء” أمام غينيا كوناكري ونيجيريا في أواخر سبتمبر الماضي، لكنه اكتفى بِمتابعتهما من دكّة البدلاء.

وكان الحارس فريد شعال (28 سنة) قد شارك مع المنتخب الوطني آمال في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، صيف 2016.

وفي الموسم الحالي، خاض الحارس شعال 5 لقاءات من أصل 9 مواجهات لِفريقه “العميد”، في البطولة الوطنية.