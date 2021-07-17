طوارئ وسط سكان العاصمة خوفا من انقطاع الماء يومي العيد!

سباق على التخزين وملء الصهاريج وتهافت على البراميل

يتخوف العديد من سكان بلديات العاصمة، من انقطاع مياه الشرب يومي العيد والتي تتطلب وفرة في هذه المادة الحيوية، حيث طالب السكان شركة المياه والتطهير “سيال”، بوضع برنامج خاص لهذه المناسبة.

وفي هذا الإطار، دعا سكان عدة بلديات بالعاصمة، وزارة الموارد المائية وشركة “سيال”، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أزمة مياه صبيحة يوم العيد، خاصة أن مشكل التذبذب في التزود بالمياه ضرب عدة بلديات منذ عدة أشهر ولا يزال متواصلا.

وأضاف السكان في اتصال مع الشروق، أنه لا يمكنهم الاستغناء عن هذه المادة الحيوية بهذه المناسبة الدينية، حيث يزداد الطلب على الماء من أجل تنظيف الأضحية وأماكن ذبحها، حيث دفع تخوف المواطنين من انقطاع الماء صبيحة العيد إلى جلب الصهاريج وملئها.

ومعلوم، أنه مع كل موسم عيد أضحى كان مشكل انقطاع الماء يطرح نفسه بقوة، رغم التموين المستمر بهذه المادة الحيوية، غير أنه هذه السنة وبسبب الانقطاعات المتتالية منذ بداية الصيف، جعل الجزائريين يتساءلون: “كيف يكون التزود بالماء يوم العيد ونحن نعيش على وقع تذبذب في التموين منذ عدة أشهر؟”.

وأمام هذا الوضع يناشد سكان العاصمة الجهات الوصية وعلى رأسها شركة “سيال” ووزارة الموارد المائية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية ووضع برنامج خاص لهذه المناسبة تجنبا لحدوث أزمة مياه، ومنه نشوب احتجاجات للمواطنين يومي العيد.