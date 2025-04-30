طواف أوزباكستان للسيدات.. الجزائرية حويلي تنهي المرحلة الثالثة في المركز الثالث

احتلت الدولية الجزائرية نسرين حويلي المركز الثالث، في المرحلة الثالثة من طواف “البوسطونليك” بأوزباكستان.

وعرف السباق الذي جرى صبيحة الأربعاء، على مسافة 106 كلم، مستوى عاليا.

وقطعت حويلي من نادي “مدار برو تيم” المسافة في زمن قدره 3سا 13د43 ثا متأخرة عن الفائزة الأوزباكستانية شاخونزا بـ46 ثانية، وعن صاحبة المركز الثاني، الكازاخستانية مدينة كاخوخوروفا بـ4 ثوان فقط.

وحلت الجزائرية فاطمة سرين حومل في المرتبة 27 وأمان مالجي في المركز 31 وسهام بوصبع في المركز 39.