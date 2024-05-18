طواف الجزائر.. الإريتيري هاغوسنن يفتك القميص الأصفر

فاز الدراج الجزائري، حمزة ياسين، بالمرحلة السادسة لطواف الجزائر-2024، بينما افتك الإريتيري ميرون تيسهوم هاغوسنن القميص الأصفر.

وجرت المرحلة السادسة من الطواف على مسافة 186،5 كلم بين البويرة وسطيف، بمشاركة 71 دراجا من 16 فريقا.

وسيطر الجزائريون على منصة التتويج لهذه المرحلة السادسة، حيث أنهى حمزة ياسين السباق في المرتبة الأولى بتوقيت 4 سا 15 د 25 ثا ليفوز بالقميص الأزرق، متبوعا بمواطنه يوسف رقيقي، وعاد المركز الثالث لنسيم سعيدي.

وافتك ميرون تيسهوم هاغوس من منتخب إريتيريا القميص الأصفر وريادة الترتيب العام بتوقيت 20 سا 27 د 52 ثا، متقدما على الجزائري نسيم سعيدي 20 سا 28 د 22 يا والهولندي لارس كوادفيلياك (20 سا 28 د 30 يا)، في الترتيب العام.

ويتواصل طواف الجزائر للدراجات، السبت، بإجراء المرحلة السابعة، بين سطيف و قسنطينة على مسافة 129،4 كلم.

رقيقي يفوز بالمرحلة الرابعة وسحيري يحافظ على القميص الأصفر

فاز الدراج الجزائري يوسف رقيقي بسباق المرحلة الرابعة لطواف الجزائر 2024، الذي جرى الأربعاء، بين الشلف والبليدة على مسافة 154،3 كلم.

وأنهى يوسف رقيقي، السباق في المرتبة الأولى بتوقيت 3 سا 19 د 23 ثا، ليفوز بالقميص الأزرق للمرحلة الثالثة.

وحلّ مواطنه حمزة ياسين في المركز الثالث بنفس التوقيت، بينما عاد المركز الثاني للألماني تيلمان سارنوفسكي بنفس التوقيت.

وحافظ الجزائري أيوب سحيري، على القميص الأصفر لرائد الترتيب العام، الذي ارتداه، إثر احتلاله الصف الثاني للمرحلة الثالثة، بين مستغانم والشلف.

ويتواصل طواف الجزائر للدراجات الخميس، بإجراء المرحلة الخامسة بين البليدة والبويرة على مسافة 129،5 كلم.

طواف الجزائر 2024.. الدراج سحيري يتصدر الترتيب العام

وخلال المرحلة الثالثة، نجحت الجزائر في الحفاظ على القميص الأصفر وريادة الترتيب العام لطواف الجزائر 2024، إثر احتلال الدراج أيوب سحيري المركز الثاني في المرحلة التي التي أقيمت الثلاثاء، بين مستغانم وتنس على مسافة 156 كلم.

ويتصدر سحيري جدول الترتيب العام بتوقيت 9 سا 48 د 03 ثا، بفارق 9 ثواني عن الإرتيري تيسوم هاغوس ميرون.

ويحتل نسيم سعيدي من فريق مدار برو تيم، المركز الثالث بتوقيت9 سا 48 د 42 ثا.

كما تحصل أيوب سحيري على القميص البرتقالي لأحسن دراج مقاوم، وكذا القميص الأحمر لأحسن دارج جزائري.

وفاز الدراج الألماني، ميو آمان من فريق ايمبراس دو وورلد، بسباق المرحلة الثالثة للطواف، مسجلا توقيتا قدره 3سا 10د و25ثا، ليرتدي بذلك القميص الأزرق، متبوعا بالجزائري أيوب سحيري من نادي دالي ابراهيم.

وحافظ الدراج الجزائري حمزة ياسين، على القميص الأخضر لأسرع دراج، وهو الذي تخلى عن القميص الأصفر، الذي ارتداه خلال المرحلتين الأوليين، أين توّج بالأولى ودخل في المركز الثالث خلال الثانية.

وفي الترتيب العام حسب الفرق، يحتل منتخب إريتريا المركز الأول بزمن قدره 29 سا 28 د 10 ثا، متقدما على الفريق الألماني ايمبراس دو وورلد بتوقيت 29 سا 29 د 57 ثا.

ويتواجد الفريق الجزائري “مدار برو تيم” في المرتبة الثالثة بتوقيت29 سا 30 د 12 ثا.

ويتواصل طواف الجزائر للدراجات، الأربعاء، بإجراء المرحلة الرابعة بين الشلف والبليدة على مسافة 154،3 كلم.

طواف الجزائر 2024.. رقيقي يفوز بالمرحلة الثانية وحمزة ياسين يحافظ على الصدارة

فاز الدراج يوسف رقيقي، بالمرحلة الثانية لطواف الجزائر 2024، التي جرت الاثنين، بين سيدي بلعباس ومستغانم على مسافة 141 كلم.

وأنهى رقيقي السباق في المرتبة الأولى بتوقيت 3 سا 17 د 39 ثا، بينما حل مواطنه، حمزة ياسين، في المركز الثالث بنفس التوقيت.

وعادت المرتبة الثانية لمايكل ميلكياس، من منتخب إريتريا، بنفس التوقيت.

وتحصل رقيقي بفضل هذا الفوز، على القميص الأزرق، بالإضافة إلى القميص الأحمر لأحسن دراج جزائري في المرحلة الثانية.

وحافظ دراج فريق مدار تيم برو، حمزة ياسين، على القميص الأصفر باحتلاله المركز الأول بتوقيت 6 سا 37 د 31 ثا في توقيت المرحلتين الأولى والثانية، كما حافظ على القميص الأخضر لأسرع دراج.

ويتواصل طواف الجزائر للدراجات في طبعته الـ24، الثلاثاء، بإجراء المرحلة الثالثة بين مستغانم ومدينة تنس بولاية الشلف، على مسافة 156 كلم.