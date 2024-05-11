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رياضة

طواف الجزائر الدولي.. الكشف عن المخطط المروري الخاص بجائزة وهران الكبرى

عمر سلامي
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طواف الجزائر الدولي.. الكشف عن المخطط المروري الخاص بجائزة وهران الكبرى
أرشيف
سباق الدراجات

كشفت شرطة وهران عن المخطط المروري الخاص بفعاليات طواف الجزائر الدولي للدراجات الهوائية.

ويطبق المخطط من منتصف نهار السبت إلى غاية الخامسة مساء، وصبيحة الأحد من التاسعة إلى غاية منتصف النهار.

وستكون نقطة انطلاق سباق جائزة وهران الدولية من أمام مركز المؤتمرات محمد بن أحمد مرورا بمحاور الدوران ميريديان والاقامة الرسمية ومحور دوران الجوالق، ويتم تحويل حركة المرور من الطريق القادم من محور دوران كنستال وبوشيخي باتجاه القصر الذهبي.

إلى جانب تحويل حركة المرور من الطريق القادم من الإشارة الضوئية مسجد الهدى باتجاه محور دوران القصر الذهبي، وتحويل حركة المرور من الطريق القادم من نهج دبي باتجاه نزل ميريديان.

هذا وتحوّل حركة المرور من الطريق القادم من مفترق الطرق الصديقية باتجاه محور دوران الاقامة الرسمية للولاية، كما يتم تحويل حركة المرور من الطريق القادم من جسر زبانة باتجاه محور دوران الشيراطون، بالإضافة إلى تحويل المرور من الطريق القادم من الإشارة الضوئية ثانوية حمو بوتليليس باتجاه محور دوران الشيراطون.

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