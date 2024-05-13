طواف الجزائر 2024.. حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الأولى

توّج الدراج الجزائري حمزة ياسين بالقميص الأصفر والأزرق إثر سيطرته على سباق المرحلة الأولى لطواف الجزائر 2024.

وجرى سباق المرحلة الأولى، الأحد بين وهران وسيدي بلعباس على مسافة 142 كلم.

وأنهى حمزة ياسين من فريق مدار تيم برو، السباق في المرتبة الأولى بتوقيت 3سا 19د 52ثا، متفوقا على صاحب المركز الثاني ميرون تيشومي هاغوس من منتخب إريتريا، والدراج الموريسي كريستوفير روجيي لاغان الذي احتل المركز الثالث.

وسيطر حمزة ياسين من نادي مدار تيم برو، على أربعة أقمصة للمرحلة الأولى لطواف الجزائر، حيث فاز بالقميص الأصفر باعتباره متصدر جدول الترتيب العام، إضافة إلى القميص الأزرق للفائز بالمرحلة، وكذا القميص الأخضر لأسرع دراج في المرحلة، وأخيرا القميص الأحمر لأحسن دراج جزائري.

ونال الجزائري يوسف رقيقي، القميص البرتقالي لأحسن دراج مقاوم، بينما عاد القميص المنقط لأحسن دراج متسلق للموريسي كريستوفر روجيي ليغان، وتحصل مايكل ميلكياس من إريتريا على القميص الأبيض لأحسن دراج من فئة أقل من 23 سنة.

ويتواصل طواف الجزائر-2024 للدراجات، الاثنين، بإجراء المرحلة الثانية بين سيدي بلعباس ومستغانم على مسافة 141 كلم.