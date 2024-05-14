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رياضة

طواف الجزائر 2024.. رقيقي يفوز بالمرحلة الثانية وحمزة ياسين يحافظ على الصدارة

عمر سلامي
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طواف الجزائر 2024.. رقيقي يفوز بالمرحلة الثانية وحمزة ياسين يحافظ على الصدارة
ح.م
الدراج يوسف رقيقي

فاز الدراج يوسف رقيقي، بالمرحلة الثانية لطواف الجزائر 2024، التي جرت الاثنين، بين سيدي بلعباس ومستغانم على مسافة 141 كلم.

وأنهى رقيقي السباق في المرتبة الأولى بتوقيت 3 سا 17 د 39 ثا، بينما حل مواطنه، حمزة ياسين، في المركز الثالث بنفس التوقيت.

وعادت المرتبة الثانية لمايكل ميلكياس، من منتخب إريتريا، بنفس التوقيت.

وتحصل رقيقي بفضل هذا الفوز، على القميص الأزرق، بالإضافة إلى القميص الأحمر لأحسن دراج جزائري في المرحلة الثانية.

وحافظ دراج فريق مدار تيم برو، حمزة ياسين، على القميص الأصفر باحتلاله المركز الأول بتوقيت 6 سا 37 د 31 ثا في توقيت المرحلتين الأولى والثانية، كما حافظ على القميص الأخضر لأسرع دراج.

ويتواصل طواف الجزائر للدراجات في طبعته الـ24، الثلاثاء، بإجراء المرحلة الثالثة بين مستغانم ومدينة تنس بولاية الشلف، على مسافة 156 كلم.

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