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طواف ملايين المعتمرين في أولى أيام رمضان.. هذه حقيقه الفيديو المتداول!

الشروق أونلاين
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طواف ملايين المعتمرين في أولى أيام رمضان.. هذه حقيقه الفيديو المتداول!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طواف ملايين المعتمرين حول الكعبة، وقالوا بأنه في الأيام الأولى لشهر رمضان 2023.

يُظهر الفيديو الذي حظي بعشرات آلاف المشاهدات، حشداً هائلاً من الأشخاص يطوفون، وجاء في التعليق المرافق: “طواف المعتمرين حول الكعبة”.

ووفقا لخدمة التحقق التابعة لوكالة فرانس برس فإنّ الأعداد الهائلة للأشخاص الظاهرين في الفيديو تثير الشكّ في أن يكون ملتقطاً خلال العمرة، إذ عادة ما تكون أعداد المعتمرين أقلّ.

كما أشار أحد المعلّقين وفق الوكالة الفرنسية إلى أنّ ستارة الكعبة لا ترفع إلا خلال الحج فيما لاحظ آخر أن بناء الحرم مختلف عمّا هو عليه اليوم بعد إجراء أعمال التوسعة.

وأضاف التقرير أنه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى نسخة منه منشورة على موقع يوتيوب عام 2012.

وجاء في التعليق المرافق أنّ الفيديو يظهر موسم حجّ عام 1432 هجري الموافق لعام 2011 ميلادي.

وفي تلك السنة أدى ما يقارب الثلاثة ملايين حاج الشعائر.

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