طوال موسم الاصطياف.. منع سير مركبات الوزن الثقيل عبر هذه الطرقات

كشف الدرك الوطني عن منع تنقل مركبات الوزن الثقيل التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5.5 طن، في الفترة الممتدة من 17 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023

وأوضح الدرك أنه تبعا للقرار الولائي الصادر عن والي ولاية بجاية وتزامنا مع موسم الإصطياف، يُمنع على مركبات الوزن الثقيل التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5.5 طن التنقل عبر الطرق الوطنية 09، 24، 43 و26.

في حين يمكن لهذه المركبات التنقل ابتداءا من الساعة العاشرة ليلا (22:00) إلى غاية التاسعة صباحا (09:00) من اليوم الموالي. يضيف المصدر ذاته.