“طوفان الأقصى”.. أول تعليق من كوريا الشمالية

حملت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إراقة الدماء في غزة، وذلك في أول تعليق لها منذ إنطلاق عملية “طوفان الأقصى”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن “صحيفة رودونج سينمون الناطقة باسم حزب العمل الحاكم مقالا موجزا عن الصراع والخسائر البشرية” جاء فيه:

يقول المجتمع الدولي إن هذه المواجهة نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين وإن المخرج الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وتخالف وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية غالبا وجهات نظر دول الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالقضايا الدولية، حسب رويترز.

كما نقلت وسائل إعلامية عربية ودولية تصريح لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون معربا عن دعمه للقضية الفلسطينية في ظل عملية “طوفان الأقصى” المستمرة.

وردّ الاحتلال عليها بقصف صاروخي طال منازل المدنيين العزل في غزة، وأسفر عن استشهاد المئات. حيث قال كيم، إنّ “فلسطين هي قضية ليست للعرب والمسلمين فحسب، بل إنها مسألة حرية”.