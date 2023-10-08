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تغطية خاصة: أكثر من 500 قتيل إسرائيلي وجرح 2048
العالم

طوفان الأقصى.. ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 500 قتيل و2048 جريح

الشروق أونلاين
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طوفان الأقصى.. ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 500 قتيل و2048 جريح
ح.م
عدوان على قطاع غزة

ارتفع عدد قتلى الكيان الصهيوني، منذ بدأ عملية طوفان الأقصى  إلى نحو 500 قتيل وأكثر من 2048 جريح، في المقابل بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 313 شهيدا ونحو 1990 جريحا.

وحسب آخر حصيلة أعنت عنها الصحة الإسرائيلية  فقد ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 500 قتيل و2048 جريح بينهم 20 حالة حرجة جدا و330 حالة خطيرة.

من جهتها،  أسفرت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 313 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 1990 جريحا. حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى سقوط 7 شهداء في محافظات الضفة الغربية وتحديدا رام الله، أريحا، قلقيلية، الخليل، نابلس.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي “إن الجيش لا يزال يخوض قتالا مع حركة حماس في ثمان مناطق بجنوب إسرائيل وإن الوضع في البلاد لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة”.

وأضاف أن العدد الكبير من المدنيين والعسكريين الذين أخذتهم حماس كرهائن سيشكل مستقبل هذه الحرب.

وأدانت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية يوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وطالبت المجموعة الدولية بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني.

وقال البيان إن “الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لبّ الصراع العربي-الاسرائيلي. وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع يكمن في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.

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