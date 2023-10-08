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طوفان الأقصى.. استشهاد 313 فلسطينيا ومقتل 350 إسرائيلي
العالم

طوفان الأقصى.. استشهاد 313 فلسطينيا ومقتل 350 إسرائيلي

الشروق أونلاين
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طوفان الأقصى.. استشهاد 313 فلسطينيا ومقتل 350 إسرائيلي
ح.م
عدوان على قطاع غزة

بلغ عدد قتلى الكيان الصهيوني إلى غاية صبيحة الأحد، نحو 350 قتيلا وأكثر من 1864 جريح، في المقابل ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 313 شهيدا ونحو 1990 جريحا.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 313 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 1990 جريحا. حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى سقوط 7 شهداء في محافظات الضفة الغربية وتحديدا رام الله، أريحا، قلقيلية، الخليل، نابلس.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي “إن الجيش لا يزال يخوض قتالا مع حركة حماس في ثمان مناطق بجنوب إسرائيل وإن الوضع في البلاد لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة”.

وأضاف أن العدد الكبير من المدنيين والعسكريين الذين أخذتهم حماس كرهائن سيشكل مستقبل هذه الحرب.

وأدانت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية يوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وطالبت المجموعة الدولية بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني.

وقال البيان إن “الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لبّ الصراع العربي-الاسرائيلي. وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع يكمن في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.

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