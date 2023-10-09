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العالم

طوفان الأقصى.. حصيلة القتلى الإسرائيليين ترتفع إلى 800 قتيل

الشروق أونلاين
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طوفان الأقصى.. حصيلة القتلى الإسرائيليين ترتفع إلى 800 قتيل
ح.م
طوفان الأقصى تكبّد الاحتلال 659 قتيلا

أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مصرع 800 إسرائيلي بنيران المقاومة الفلسطينية، في عملية “طوفان الأقصى” التي اندلعت يوم السبت.

ونقلت وسائل إعلام عربية ودولية عن مصادر إسرائيلية، إن هناك اكثر من 800 قتيل إسرائيلي على الأقل و2400 مصابا، جراء العملية المتواصلة التي أطلقتها كتائب القسام في قطاع غزة.

بالمقابل، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومي السبت والأحد، إلى 510 شهيدا، مع إصابة 2751 آخرين بجروح، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

كما تسبب عدوان الاحتلال بنزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع. إلى جانب تدمير 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية تحت القصف.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فجر الاثنين، عن أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000، وعدد الأسرى إلى أكثر من 150.

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