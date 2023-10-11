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1055 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة
العالم

طوفان الأقصى.. مقتل 169 جندي إسرائيلي

الشروق أونلاين
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طوفان الأقصى.. مقتل 169 جندي إسرائيلي

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمزيدٍ من القتلى في صفوفه، مؤكداً وجود 14 قتيلاً جديداً من قواته، بينهم ضباط. 

ونشر جيش الاحتلال حسب وسائل إعلامية أسماء 14 قتيلاً إضافياً، بينهم واحد برتبة رائد من وحدة “سييرت متكال”، وآخر برتبة نقيب من لواء “الكوماندوس”.

وارتفع عدد الجنود القتلى إلى 169 منذ بدء المقاومة الفلسطينية معركتها “طوفان الأقصى” فجر السبت الماضي.

وذكرت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي أنّ العدد الإجمالي للقتلى الإسرائيليين ارتفع إلى نحو 1200 وأكثر من 3 آلاف مصاب.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” للاحتلال الإسرائيلي أنّ عدد القتلى الإسرائيليين يتجاوز 1200، وأنّ الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة يزيد عددهم على 200.

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