“طوفان الأقصى”.. هنية ووزير خارجية إيران يتفقان على استمرار التعاون (فيديو)

اتفق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على استمرار التعاون لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني كاملة.

جاء ذلك في اللّقاء الذي جمع وفد من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” برئاسة هنية ووزير الخارجية الإيراني ووفد إيراني رفيع المستوى، في العاصمة القطرية الدوحة، حسب بيان لحركة “حماس”.

واستعرض هنية الدوافع التي أدت إلى معركة “طوفان الأقصى البطولية، وخاصة سلوك الاحتلال تجاه القدس والمسجد الأقصى ومحاولات تهويده وتقسيمه، وسياسة المجازر والاغتيالات والاستيطان في الضفة”.

وأطلع إسماعيل هنية “الوفد الإيراني على الجرائم اليومية بحق الأسرى في سجون الاحتلال واستمرار معاناتهم، فضلاً عن الحصار المتواصل منذ 16 عامًا لقطاع غزة والتنكر لكل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني”.

Iran’s Foreign Minister @Amirabdollahian and Head of #Palestine’s Hamas Political Bureau Chief Ismail Haniyeh have met and held talks in Qatar’s capital Dohahttps://t.co/fIgamQNrih pic.twitter.com/FEywWS1sf0

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) October 14, 2023