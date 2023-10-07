“طوفان الأقصى” يجتاح إسرائيل.. الاستيلاء على مواقع عسكرية وأسر لجنود الاحتلال

تشهد إسرائيل حالة حرب هي الأولى من نوعها منذ عقود، عقب الضربة الموجعة للمقاومة، التي أطلقت عليها عملية “طوفان الأقصى”.

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، فجر السبت، بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها، حيث قال في رسالة صوتية- إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة استهدفت إسرائيل.

ومنذ صباح السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى تسلل بري وبحري وجوي، في حين دوت صفارات الإنذار في مناطق متعددة، بينها تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان.

وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي “التأهب لحالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل”.

ولاحقا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة مصورة “نحن في حالة حرب وسننتصر فيها”.

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن الهجمات ضد إسرائيل أدت إلى مقتل شخص في أسدود وإصابات مباشرة في عسقلان وبئر السبع وكريات غات، وهناك أوامر بالتزام الملاجئ.

وعرضت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد استيلاء عناصرها على “كيبوتس” وموقع كرم أبو سالم شرق رفح.

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن “حماس” أسرت 35 إسرائيليا منذ بدء الهجوم من غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه “لا يمكن حصر” أعداد القتلى والجرحى حتى الآن، في حين ذكرت “معاريف” أن مستشفى سوروكا في بئر السبع استقبل وحده أكثر من 140 مصابا حتى اللحظة حالة 20 منهم خطيرة.

كما أفادت مصادر طبية للجزيرة بوصول شهيدين و5 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت سيعقدان ظهر اليوم السبت جلسة لتقييم الوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين.