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اقتصاد

“طوفان الأقصى” يرفع أسعار النفط

الشروق أونلاين
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“طوفان الأقصى” يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%، في تعاملات الاثنين، على وقع التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، والذي أثار مخاوف من حدوث اضطرابات محتملة في الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.70% إلى 85.85 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 3.42% إلى 87.47 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وجاء الارتفاع في ظل عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام من قطاع غزة على إسرائيل يوم السبت الماضي.

وعن تأثير ذلك على أسواق النفط، ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق يعتمد على كيفية رد إسرائيل على حماس.

وأشارت إلى أن الوضع في السوق يعتمد أيضا على مسألة هل “سيمتد الصراع إلى بقية المنطقة؟”، ونقلت الوكالة عن متعاملين في أسواق الطاقة، “أنهم لا يتوقعون ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ لا يوجد تهديد مباشر للإمدادات لكن كل الأنظار تتجه نحو إيران، وهي منتج رئيسي للنفط وداعم رئيسي لحركة حماس”.

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