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الجزائر

عرقاب يشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز يوم الثلاثاء

الشروق أونلاين
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عرقاب يشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز يوم الثلاثاء
وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الثلاثاء، بغينيا الإستوائية، في الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). 

وسيُعقد هذا الاجتماع حسب بيان الطاقة الجزائرية برئاسة وزير المعادن والمحروقات في جمهورية غينيا الإستوائية أنطونيو أوبورو أوندو، رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعام 2023.

وسيتم خلال هذا المنتدى “دراسة أوضاع سوق الغاز الدولي وآفاقه على المدى القصير والمتوسط والطويل، من أجل الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية”.

“كما سيتم بحث ملف التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات هذه المنظمة بالجزائر سنة 2024″، يضيف البيان.

للإشارة أن هذا المنتدى “تأسس في عام 2001، وتحول في ديسمبر 2008، خلال الدورة الـ8 غير رسمية للمنتدى، الذي عقد في موسكو، إلى منظمة حكومية دولية مقرها في الدوحة، وهي تتألف حاليًا من 19 دولة عضو”.

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