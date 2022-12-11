طوق أمني مُشدّد بِباريس عشية مباراة فرنسا والمغرب

جانب من شغب الجالية المغربية بِبلجيكا.

شرعت السلطات الأمنية الفرنسية، الأحد، في التحضير لِمباراة منتخب بلادها ومنافسه المغربي.

ويُجرى هذا اللقاء سهرة الأربعاء المقبل، بِرسم نصف نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

وجنّدت السلطات العمومية الفرنسية ألفَي دركي وشرطي بِالعاصمة باريس، تفاديا لِأي انزلاقات أمنية، خاصة بعد نهاية المباراة. كما ذكرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، الأحد.

ومعلوم أنه يُقيم فوق التراب الفرنسي عدد كبير من مُهاجري المغرب.

وكانت بعض مدن بلجيكا وهولندا في الأيّام القليلة الماضية قد شهدت شغب وعنف الجالية المغربية.