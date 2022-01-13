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رياضة

طوق نجاة لـ “زرقان”

علي بهلولي
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طوق نجاة لـ “زرقان”

ترغب إدارة نادي يني ملطية سبور التركي في انتداب اللاعب الدولي الجزائري مهدي زرقان، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط متوسط الميدان مهدي زرقان (22 سنة) مع نادي بوردو الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وتُريد إدارة نادي يني ملطية سبور التركي الاستثمار في الوضعية السيّئة لِمهدي زرقان، من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب الجزائري، وأيضا تحسين نتائج فريقها الكروي الذي يُعاني بِدوره. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، في تقرير له نشره، الخميس.

وكان مدرب نادي بوردو فلاديمير بيتكوفيتش قد عاقب في الأيّام القليلة الماضية لاعبه مهدي زرقان، بِإنزاله إلى الفريق الرّديف.

ولم يلعب مهدي زرقان أيّ لقاء رسمي مع فريقه بوردو الفرنسي، منذ فترة تجاوزت ثلاثة أشهر.

ويتذيّل فريق يني ملطية سبور لائحة ترتيب بطولة تركيا في المركز الـ 20، بعد مرور 20 جولة.

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