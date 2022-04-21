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طيران الإمارات تضاعف عدد رحلاتها بين دبي والجزائر

الشروق أونلاين
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طيران الإمارات تضاعف عدد رحلاتها بين دبي والجزائر
أرشيف
طيران الإمارات

أعلنت شركة طيران الإمارات يوم الثلاثاء في بيان، عن رفع عدد رحلاتها بين دبي والجزائر بداية 1 ماي المقبل.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، سترفع طيران الإمارات وتيرة رحلاتها نحو الجزائر، إلى 4 رحلات أسبوعياً. بدلا من وتيرة رحلتين في الأسبوع المعتمدة حاليا.

وستشغّل الرحلتان الإضافيتان بين الجزائر ودبي، يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى الرحلتين الحاليتين المبرمجتين يومي الثلاثاء والخميس.

وتقلع الرحلة الإضافية الأولى من مطار دبي الدولي في الساعة 8:45 صباحاً، لتصل إلى الجزائر في حدود الساعة 12:55 ظهراً.

أما رحلة العودة، فستغادر مطار هواري بومدين في الجزائر في الساعة 3:45 عصراً، لتصل إلى دبي في الساعة 1:05 بعد منتصف الليل.

وقال مدير طيران الإمارات في الجزائر عمر الحميري إن الشركة سجّلت “زيادة ملحوظة في الطلب على السفر من وإلى الجزائر”.

وأضاف:”انطلاقاً من التزامنا نحو الجزائر، فإننا نأمل من خلال زيادة الرحلات، في دعم حركة المسافرين من وإلى البلاد التي تسير قدماُ على درب التعافي الاقتصادي بعد الجائحة”.

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