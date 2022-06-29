طيران الإمارات تعلن عن عملية انتقائية لأطقمها بالجزائر العاصمة جويلية المقبل

أعلنت شركة طيران الإمارات، الأربعاء، عن تنظيم عملية انتقائية لأطقمها بالجزائر العاصمة، شهر جويلية القادم.

وجاء في إعلان الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها أنها تبحث عن أشخاص شغوفين بتقديم ضيافة بسيطة ومميزة في آن مع خلق لحظات لا تُنسى لركابها. مع اعتبار السلامة من أهم أولويات طيران الإمارات.

وأضافت أن المرشح المثالي يجب أن يقود بثقة وأن يتحكم في إدارة الخدمات الجوية وإجراءات السلامة والأمن.

ونوهت أن جميع أفراد أطقم طيران الإمارات سيستفيدون من تجربة تعليمية عالمية المستوى في مرافق الشركة الحديثة بدبي.

وأتبعت أنه يجب على المتقدمين الذين يأملون في إعطاء دفع لحياتهم المهنية تقديم طلب عبر الإنترنت مع سيرة ذاتية حديثة (CV) باللغة الإنجليزية وصورة حديثة. كما يمكنهم العثور على مزيد من المعلومات حول شروط الانتقاء هنا.

وأضافت أنه يجب أن يكون المرشحون على استعداد لقضاء يوم كامل في الموقع.

طيران الإمارات تعلن فتح باب الترشح لتوظيف أطقم طيران من الجزائر

أعلنت شركة طيران الإمارات، عن فتح باب الترشح لتوظيف أطقم الطيران من الجزائر عبر موقعها الإلكتروني على أن يقوم مسؤولون بزيارة مطلع جوان القادم لانتقاء الراغبين في التوظيف.

وحسب بيان للشركة: تبحث شركة طيران الإمارات وهي الأكثر عالمية في مجال النقل الجوي عن أشخاص موهوبين وشغوفين بالمهنة قصد الالتحاق بأطقمها للطيران.

وأضاف: بالموازاة مع عودة نشاط النقل الجوي، يعمل مسؤولو التوظيف بالشركة على لقاء وتوظيف مترشحين في 30 مدينة من هنا إلى غاية نهاية جوان. في إطار هذه الحملة ستذهب فرق طيران الإمارات إلى أستراليا والمملكة المتحدة مرورا بعشرات المدن الأوروبية دون أن ننسى القاهرة، الجزائر العاصمة، تونس والبحرين (الجزائر يومي 3 و4 جوان).

وحسب بيان الشركة: رغم أن بعض مراحل دراسة ملفات الترشح تتم عبر الانترنت إلا أننا نسعى جاهدين كل مرة لمقابلة المترشحين شخصيا. ولهذا سيقوم فريق البحث عن المواهب بجولة حول 30 مدينة خلال الأسابيع الستة القادمة لتقييم المترشحين المحتملين.

وحسب الشركة، فإن المشاركة في مقابلات التوظيف تكون عن طريق دعوات، وتخص المترشحين المقبولين مبدئيا بعد دراسة ملفات الترشح تتم عبر الانترنت.

وأوضح: طاقم الطيران لطيران الإمارات عالمي بامتياز وهو يمثل 160 جنسية. و هذا ما يفسر تنوع زبائنه ورحلاته العالمية لأكثر من 130 مدينة في القارات الست.

وأضاف: يستقر كل أعضاء أطقم إمارات بدبي المدينة العالمية المتنوعة ثقافيا ويستفيدون من شقة تضعها الشركة تحت تصرفهم و راتب مغري إضافة إلى مزايا أخرى.

وحسب البيان: يمكن للراغبين في الترشح والمهتمين الاطلاع على المزيد عن دور طاقم الطيران وتسجيل ترشحهم على الرابط التالي:

https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/

طيران الإمارات تضاعف عدد رحلاتها بين دبي والجزائر

ويوم 21 أفريل 2022، أعلنت شركة طيران الإمارات يوم الثلاثاء في بيان، عن رفع عدد رحلاتها بين دبي والجزائر بداية 1 ماي المقبل.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، سترفع طيران الإمارات وتيرة رحلاتها نحو الجزائر، إلى 4 رحلات أسبوعياً. بدلا من وتيرة رحلتين في الأسبوع المعتمدة حاليا.

وستشغّل الرحلتان الإضافيتان بين الجزائر ودبي، يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى الرحلتين الحاليتين المبرمجتين يومي الثلاثاء والخميس.

وتقلع الرحلة الإضافية الأولى من مطار دبي الدولي في الساعة 8:45 صباحاً، لتصل إلى الجزائر في حدود الساعة 12:55 ظهراً.

أما رحلة العودة، فستغادر مطار هواري بومدين في الجزائر في الساعة 3:45 عصراً، لتصل إلى دبي في الساعة 1:05 بعد منتصف الليل.

وقال مدير طيران الإمارات في الجزائر عمر الحميري إن الشركة سجّلت “زيادة ملحوظة في الطلب على السفر من وإلى الجزائر”.

وأضاف:”انطلاقاً من التزامنا نحو الجزائر، فإننا نأمل من خلال زيادة الرحلات، في دعم حركة المسافرين من وإلى البلاد التي تسير قدماُ على درب التعافي الاقتصادي بعد الجائحة”.