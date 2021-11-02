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طيران الإمارات يعلن تاريخ استئناف رحلاته نحو الجزائر

الشروق أونلاين
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طيران الإمارات يعلن تاريخ استئناف رحلاته نحو الجزائر

أعلنت شركة طيران الإمارات، تاريخ استئناف رحلاتها نحو الجزائر، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقالت الشركة، الاثنين، إنها ستبدأ رحلاتها اعتبارا من 9 نوفمبر برحلتين أسبوعيا، يومي الثلاثاء والخميس، وستكون رحلة العودة إلى دبي عبر تونس العاصمة.

وبحسب ما أفادت الشركة عبر موقعها الرسمي فإنه اعتباراً من 9 نوفمبر الجاري، ستغادر الرحلة “ئي كيه 757” مطار دبي الدولي في الساعة 9:30 صباحاً وتصل إلى الجزائر العاصمة في الساعة 2 بعد الظهر.

أما رحلة العودة “ئي كيه 758″، فتقلع من مطار هواري بو مدين في الساعة 5 مساءً، وتصل إلى مطار قرطاج الدولي في تونس العاصمة في الساعة 6:20 مساءً، ثم تقلع منه في طريقها إلى دبي في الساعة 7:20 مساءً، لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 3:55 من صباح اليوم التالي.

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