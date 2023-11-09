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طيران الطاسيلي تعزّز برنامج رحلاتها بهذا الخط

الشروق أونلاين
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طيران الطاسيلي تعزّز برنامج رحلاتها بهذا الخط
ح. م
أفادت شركة النقل الجوي، طاسلي للطيران، تعزيز رحلاتها الداخلية وذلك ابتداء من 14 ديسمبر المقبل، وذلك في الخط بين الجزائر وتمنراست.

أفادت شركة النقل الجوي، طاسلي للطيران، تعزيز رحلاتها الداخلية وذلك ابتداء من 14 ديسمبر المقبل، وذلك في الخط بين الجزائر وتمنراست.

فحسب ما أفادت به الشركة، فستقوم بإطلاق خط منتظم جديد يربط الجزائر العاصمة بعين صالح وتمنراست ذهابا وإيابا، كل يوم اثنين وخميس، ابتداء من 14 ديسمبر 2023.

الخط المستحدث هو من الجزائر العاصمة، نحو عين صالح، ثم تمنراست، ثم عين صالح، فالجزائر العاصمة.

طيران الطاسيلي، وهي شركة فرعية لمجمع سوناطراك، قالت “أن هذا الخط تم إحداثه لضمان خدمة عمومية إضافية لصالح الجماعة المحلية الوطنية.” كما ذكرت الشركة أنها قامت بعدت تعزيزات في خطوطها، “إذ شهدت ولاية بشار تنظيم رحلتين اسبوعيتين جديدتين انطلاقا من يوم 5 جويلية المنصرم، وهذا كل يوم أحد وأربعاء. كما شهدت ولاية وادي سوف إدراج خط إضافي مبرمج كل يوم أحد، تعزيزا للبرنامج الحالي.”

برنامج الخط الجزائر العاصمة، عين صالح، تمنراست، عين صالح، الجزائر العاصمة. بيان الشركة.

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