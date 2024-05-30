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اقتصاد

طيران الطاسيلي تعلن عن أسعار ترويجية على هذه الخطوط

الشروق أونلاين
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طيران الطاسيلي تعلن عن أسعار ترويجية على هذه الخطوط

أعلنت شركة طيران الطاسيلي، الأربعاء، عن أسعار ترويجية حصرية على خط الجزائر-باريس-الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 30 ماي و2 جوان المقبل.

وأوضح بيان للشركة أن هذا العرض الترويجي يتعلق بشراء تذاكر (ذهاب وإياب) على خط الجزائر-باريس-الجزائر “ابتداء من 24 ألف دج/177 أورو مع 30 كلغ من الأمتعة في غرفة الحمولة و10 كلغ في المقصورة، مع تقديم الوجبات المدرجة في سعر التذكرة”، مضيفا أن هذا العرض الترويجي الحصري “صالح لكل عملية اقتناء تذاكر خلال الفترة الممتدة ما بين 30 ماي و2 جوان 2024 بالنسبة للرحلات المبرمجة ما بين 8 و30 جوان 2024”.

أما شراء التذاكر فسيتم إما على مستوى فضاء الشركة بالصالون الدولي للسياحة والأسفار الواقع بالجناح المركزي أو عبر شبكة البيع المباشر والوكالات المعتمدة لطيران الطاسيلي.

وتختص شركة طيران الطاسيلي (فرع مجمع سوناطراك بنسبة 100 بالمائة) في نقل مستخدمي المحروقات إلى جانب نقل الجمهور الواسع المحلي والدولي.

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