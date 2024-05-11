طيران الطاسيلي.. رحلتان جديدتان كل أحد بداية من هذا التاريخ   

أعلن طيران الطاسيلي عن إطلاق خطين منتظمين جديدين كل يوم أحد، ابتداء من 09 جوان المقبل.

ويربط الخطان الجزائر العاصمة بوهران عبر بشار والجزائر العاصمة بولاية إليزي عبر ولاية الوادي، ذهابا وإيابا وتم إحداث هذين الخطين لضمان خدمة عمومية إضافية لصالح الجماعة المحلية الوطنية.

كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل الجوي المنتظم على مستوى طيران الطاسيلي شهد تعزيزات مهمة، إذ عرفت الخطوط الداخلية تشغيل خط يربط بين الجزائر العاصمة وتمنراست مرورا بعين صالح مرتين في الأسبوع منذ ديسمبر الفارط، لينتقل مجمل الخطوط الداخلية التي تشغلها طيران الطاسيلي إلى 14 خط داخلي يربط بين 10 مدن في 24 رحلة أسبوعية.

للتذكير طيران الطاسيلي شركة فرعية لمجمع سوناطراك بصفة 100%، متخصصة في نقل محترفي القطاع النفطي وشبه النفطي، والنقل المنتظم الداخلي والدولي، منذ مارس 2013.