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اقتصاد

طيران الطاسيلي يطلق تخفيضات كبيرة لفائدة الجالية المقيمة بالخارج

الشروق أونلاين
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طيران الطاسيلي يطلق تخفيضات كبيرة لفائدة الجالية المقيمة بالخارج

 أطلقت شركة “طيران الطاسيلي”، تخفيضات استثنائية تصل الى 62 % على جميع الوجهات الدولية, حسبما أعلنت عنه, اليوم الأربعاء.

وفي بيان صادر عن الشركة، كشفت “طيران الطاسيلي” أن مدة سريان هذا العرض تمتد من 5 يوليو الجاري الى 7 سبتمبر المقبل, أي على مدى 62 يوما، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والستين (62) لعيدي الاستقلال والشباب.

وأوضحت “طيران الطاسيلي” أن هذا العرض المسمى “الجزائر” يسمح بالاستفادة من تخفيضات تقضي باحتساب سعر التذكرة على جميع الوجهات الدولية انطلاقا من سعر 13600 دينار جزائري فقط لرحلة ذهاب من الجزائر إلى فرنسا، على سبيل المثال، و 94 يورو من فرنسا إلى الجزائر.

كما يخص العرض أيضا سعر التذاكر من الدرجة الأولى، حيث يكون سعرها انطلاقا من 49000 دينار جزائري فقط لرحلة ذهاب من الجزائر إلى فرنسا و 438 يورو من فرنسا إلى الجزائر, يقول البيان.

جدير بالذكر أن شركة “طيران الطاسيلي” (فرع مجمع سوناطراك بنسبة 100 بالمائة) متخصصة في نقل محترفي القطاع النفطي وشبه النفطي منذ إنشائها سنة 1998, وكذا النقل المنتظم الداخلي والدولي, منذ مارس 2013.

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