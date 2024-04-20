طيران الطاسيلي يكثف رحلاته نحو فرنسا خلال الصيف

كشف عن وجهات وأسعار الرحلات المبرمجة

ستقوم شركة طيران الطاسيلي بتوسيع برنامج رحلاتها الدولية نحو فرنسا خلال الصيف المقبل بإضافة رحلة يومية جديدة من الجزائر العاصمة إلى مطار شارل ديغول بباريس وإطلاق خط وهران-ستراسبورغ.

وأوضحت الشركة، في بيان السبت، أن “مطار شارل ديغول بباريس سيستقبل ابتداء من 8 جوان 2024 رحلة يومية لطيران الطاسيلي انطلاقا من الجزائر العاصمة”، مضيفة أنه “سيتم وضع أكثر من 2000 مقعد أسبوعي تحت تصرف الزبائن الراغبين في التنقل بين العاصمتين في أحسن الظروف”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن خط وهران-ستراسبورغ-وهران سيتم تشغيله كل يوم خميس ابتداء من 4 جويلية المقبل لتعزيز الخطوط المشغلة حاليا نحو المدينة الفرنسية انطلاقا من الجزائر العاصمة وقسنطينة، حسب نفس المصدر.

وذكرت الشركة بوجود رحلتين أسبوعيتين بين الجزائر العاصمة ومدينة نانت الفرنسية يومي الأحد والجمعة.

وفيما يتعلق بالأمتعة، أوضحت شركة طيران الطاسيلي أنه بإمكان الزبائن نقل مجانا متاعا على متن حجرة الطائرة لا يتجاوز وزنه 10 كلغ ومتاعا مسجلا لا يتجاوز وزنه 30 كلغ بالنسبة للدرجة الاقتصادية، ومتاعا لا يتجاوز 10 كلغ على متن حجرة الطائرة ومتاعا مسجلا لا يتجاوز 40 كلغ بالنسبة للدرجة الأولى.

كما أعلنت الشركة في بيانها عن إطلاق منتج تجاري جديد “سافر بأمتعة خفيفة” خلال هذا الموسم. ويتعلق الأمر بتسعيرة خاصة بقيمة 19.400 دج/149 أورو ذهابا وإيابا بالنسبة للرحلات بدون أمتعة، مع السماح بنقل متاع لا يتجاوز 10 كلغ على متن حجرة الطائرة، وذلك نحو ثلاث وجهات وهي باريس ونانت وستراسبورغ.

بالإضافة إلى ذلك، تطبق تسعيرة ترويجية للرحلات الجوية الجزائر-باريس-الجزائر (ابتداء من 28.400 دج /207 أورو) والجزائر-ستراسبورغ-الجزائر (ابتداء من 29.000 دج/199 أورو) والجزائر-نانت-الجزائر (ابتداء من 30.000 دج/216 أورو) وقسنطينة-ستراسبورغ-قسنطينة (ابتداء من 28.900 دج/222 أورو) ووهران-ستراسبورغ-وهران (ابتداء من 31.000 دج/228 أورو).

يذكر أن شركة طيران الطاسيلي هي شركة تابعة لمجمع سوناطراك، متخصصة في نقل الموظفين في مجال المحروقات، علاوة على نقل المسافرين محليا ودوليا منذ مارس 2013.