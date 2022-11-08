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الشروق العربي

“طيموشة” تغيب عن السباق الرمضاني لانتظارها حدثا سعيدا!!

رابح علاوة
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“طيموشة” تغيب عن السباق الرمضاني لانتظارها حدثا سعيدا!!

ستغيب المُمثلة مينة لشطر المعروفة بـ “طيموشة” عن السباق الرمضاني القادم، وهذا لانتظارها حدثا سعيدا.

الخبر سرّبته إحدى صديقات “لشطر”  لـ “الشروق العربي”، بعدما اعتذرت الأخيرة عن ترشيح المخرج يحي مزاحم لها لمسلسل “الضامة” المُرشح بثه عبر قنوات التلفزيون العمومي رمضان 2023. يُذكر أن آخر أعمال مينة لشطر كانت سلسلة “حّب لملوك” المقتبسة من عمل كوري، والتي تم بثها رمضان الماضي عبر قناة “النهار”، بطولة مراد أوجيت ومحمد بوشايب وأحمد زيتوني ووجه فنية من تونس.

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