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طيور تنقل أمراضا فتاكة.. روسيا تكشف عن مخطط بيولوجي أمريكي ضدها

جواهر الشروق
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طيور تنقل أمراضا فتاكة.. روسيا تكشف عن مخطط بيولوجي أمريكي ضدها

كشفت روسيا عن مخطط بيولوجي أمريكي ضدها، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية متمثلة في طيور تعمل على نقل أمراض فتاكة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس 10 مارس، أنها تمكنت من القبض على طيور مرقمة، تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في منطقتي إيفانوفو وفورونيج في روسيا.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في مؤتمره الصباحي حول النزاع في أوكرانيا: “كان الهدف من هذه البحوث البيولوجية الممول من (وزارة الدفاع الأمريكية) البنتاغون في أوكرانيا إنشاء آلية لانتشار مسببات أمراض قاتلة”.

وأضاف أن موسكو حصلت على “وثائق قدمها موظفو المختبرات الأوكرانية”، مشيرا إلى “نقل مواد بيولوجية بشرية مأخوذة في أوكرانيا إلى دول أجنبية بطلب من ممثلين أمريكيين”.

وتحدث كوناشينكوف عن “مشروع أمريكي لنقل مسببات أمراض عن طريق طيور برية مهاجرة بين أوكرانيا وروسيا ودول مجاورة أخرى”.

وأكد أن الولايات المتحدة تخطط “لإجراء أبحاث حول مسببات أمراض من طيور وخفافيش وزواحف في أوكرانيا في العام 2022″، فضلا عن “إمكان انتشار حمى الخنازير الإفريقية والجمرة الخبيثة”.

وأضاف: “في المختبرات الممولة في أوكرانيا، تظهر وثائق أن تجارب أجريت على عينات من فيروس كورونا الذي تنقله الخفافيش”.

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التعليقات
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  • جزائري مكرر

    قد يكون المتحدث يتحدث عن فيلم خيالي أو حلم ظن أنه حقيقة .

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