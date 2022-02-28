طيّ ملفّ اللاعب جحنيط

عاد اللاعب أكرم جحنيط مساء الإثنين، إلى أجواء التدريبات مع زملائه في فريق وفاق سطيف.

جاء ذلك بعد أن طوت إدارة نادي “النّسر الأسود” ملفّ هذا اللاعب، الذي يشغل منصب متوسط ميدان.

ومثُل اللاعب أكرم جحنيط أمام مجلس الانضباط لِنادي وفاق سطيف، وقدّم اعتذاراته إلى إدارة الفريق. كما وافق على قرار خصم راتب شهري من مستحقاته المالية.

وكان أكرم جحنيط قد دخل في خلافات حادّة مع مسؤولي نادي وفاق سطيف في الأيّام القليلة الماضية، لها صلة بِالمستحقات المالية.

وشارك جحنيط في 18 مباراة مع وفاق سطيف هذا الموسم، لها صلة بِالبطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا، يوجد بينها 15 مقابلة خاضها أساسيا. وسجّل هدفَين.

ويرتبط أكرم جحنيط (30 سنة) مع نادي وفاق سطيف بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وتنتظر أكرم جحنيط وفريقه وفاق سطيف مباراة قويّة مساء هذا الأربعاء، تُجرى أمام الضيف نادي شبيبة القبائل. لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية.