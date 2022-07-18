طيّ ملف الأساتذة الآيلين للزوال نهائيا

تسوية وضعيتهم بالرتب القاعدية ثم المستحدثة

فصلت وزارة التربية الوطنية في قضية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الآيلين للزوال، الذين أنهوا تكوينهم بنجاح بعد تاريخ الـ3 جوان 2012، إذ أكدت بأنه قد تمت تسوية وضعيتهم المهنية والإدارية، من خلال ترقيتهم كمرحلة أولى إلى الرتب القاعدية، ثم إلى الرتب المستحدثة رئيسي أو مكون بناء على الأقدمية المكتسبة.

أوضح عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، في رده على سؤال برلماني بالمجلس الشعبي الوطني، بناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 562 المؤرخ في 2 مارس الفارط، بأن مصالحه قد طبقت فحوى الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بحذافيرها، لأجل إنصاف فئة الآيلين للزوال، ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم التأهيلي بنجاح بعد تاريخ الـ3 جوان 2012.

الترخيص للأساتذة الرئيسيين بالترقية إلى أستاذ مكون

وأكد الوزير بأنه قد تم تسوية وضعيتهم بموجب أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، وذلك بترقيتهم كمرحلة أولى إلى الرتب القاعدية، وهما على التوالي “أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط”، ثم الى الرتب المستحدثة، ويتعلق الأمر برئيسي أو مكون، حسب الأقدمية المكتسبة، على التوالي 10 سنوات أو 20 سنة والمحتسبة إلى غاية 31 ديسمبر 2014، مع ضرورة اعتماد آلية التحويل التلقائي لمناصبهم المالية.

وبخصوص الأساتذة الرئيسيين الذين لم يستوفوا شرط الأقدمية للترقية إلى رتبة “أستاذ مكون”، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أنه سيتم الترخيص لهم بالتسجيل على قوائم التأهيل باحتساب الأقدمية المكتسبة، أو بالمشاركة في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية إلى الرتب العليا، والتي تنظم في إطار النصوص القانونية المعمول بها، وذلك متى استوفوا الشروط القانونية لذلك.

ويوضح الوزير بلعابد في المراسلة الحاملة رقم 492 المؤرخة في 26 جوان الفارط، بأن معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة، رئيسي ومكون بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014، المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قد استفادوا قبل ذلك من الإدماج في الرتب القاعدية “أستاذ المدرسة الابتدائية أو أستاذ التعليم المتوسط”، حسب الحالة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مع استيفائهم لشروط مزاولة التكوين التأهيلي المنصوص عليه قانونا، قبل تاريخ 3 جوان 2012، وتطبيق أحكام المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 12/240، المتعلقة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج والتي لا يمكن تطبيقها على الموظفين الذين تمت ترقيتهم.