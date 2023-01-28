طي ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين خلال 31 يوما

الاستفادة من تدابير الترسيم سبتمبر المقبل

ستكون مديريات التربية للولايات ملزمة بطي ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين، والعاملين على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسمبر 2022، في ظرف 31 يوما أي قبل 28 فيفري المقبل كآخر أجل، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال الاستعجال لإنهاء كل الأعمال الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعملية، في حين استلم المعنيون مقررات الإدماج والتعيين بصفة “متربصين” سارية المفعول لمدة تسعة أشهر، على أن يستفيدوا بعد انقضائها من إجراءات الترسيم في المنصب شهر سبتمبر المقبل.

أفادت مصادر “الشروق” بأن جلّ مديريات التربية للولايات قد تمكنت من تجسيد كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بترسيم فئة الأساتذة المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة، والعاملين على مناصب شاغرة، في ظرف قياسي وقبل انقضاء الآجال التي حددها الرئيس تبون في وقت سابق، حيث قامت بتسليم المعنيين “مقررات الإدماج” وكذا “مقررات التعيين” والتي يبدأ سريانها بصفة رسمية من تاريخ 11 ديسمبر 2022، وتنقضي شهر سبتمبر 2023، حيث يكتسبون طيلة المدة وهي تسعة أشهر صفة “متربصين” وجوبا، ليستفيدوا بعدها من إجراءات التثبيت، عقب اجتيازهم لامتحان الترسيم الذي يشرف عليه المفتش التربوي.

وأضافت مصادرنا بأن مصالح مديريات التربية للولايات، ستقوم بتبليغ وزارة التربية الوطنية، هذا الأحد بالقوائم الاسمية للمدمجين مؤشر ومصادق عليها من قبل مصالح الرقابة المالية بالولايات.

وأما بخصوص مديريات التربية التي لم تنه أعمالها لحد الساعة، بسبب تواجد ملفات الأساتذة المعنيين بالإدماج على مستوى مصالح الرقابة المالية لمراقبتها ثم المصادقة عليها، أكدت ذات المصادر على أنها ملزمة بتسوية كل الوضعيات العالقة والشائكة التي واجهتها في ظرف 31 يوما بالضبط، أي قبل 28 فيفري المقبل كآخر أجل، وهي الآجال التي سبق أن حددها الرئيس تبون.

ولفتت مصادرنا إلى وضعية بعض الأساتذة المتعاقدين الذين قامت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة بتعيينهم على مناصب “انتداب”، وهي مناصب مفتوحة ومخصصة لأشخاص يمارسون وظيفة أو نشاط بهيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة، غير أنها رفضت بالمقابل تسوية وضعيتهم المهنية بإدراجهم ضمن قوائم الأساتذة المدمجين، فيما شددت على أن هذه الفئة تطالب بإنصافها.

وبخصوص المخلفات المالية للأساتذة المدمجين، أكدت المصادر نفسها على أن المصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للولايات، قد صرفت رواتبهم المتأخرة لثلاثة أشهر كاملة تضاف إلى شهر ديسمبر قبل نهاية السنة الفارطة 2022، بصفة أساتذة متعاقدين، على أن يحصلوا على مرتبات شهر جانفي الجاري بصفة أساتذة متربصين.