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الجزائر

ظاهرة الإختناق بالغازات والوقاية من المخدرات على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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ظاهرة الإختناق بالغازات والوقاية من المخدرات على طاولة مجلس الوزراء
أرشيف

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لعروض تخص مشاريع قوانين حول الوقاية من المخدرات والإتجار بها وكذا منح العقار الإقتصادي والإجراءات العملية للحد من ظاهرة الاختناق بالغازات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية:  يترأس اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعـلى للقـوات المسـلحة، وزيـر الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما.

وأوضح: والثاني يخص كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى عرض حول الإجراءات العملية للحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل.

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