ظاهرة التسول بالأطفال.. هذا ما أكده السعيد سعيود

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الخميس، إسداء تعليمات صارمة للولاة قصد محاربة تظاهرة التسول بالأطفال.

وفي رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، قال سعيود إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بظاهرة التسوّل بالأطفال، لما تمثّله من مساسٍ بحقوق فئة هشّة تحتاج إلى الرعاية والحماية، باعتبار الطفل في مراحله الأولى أكثر عرضةً للاستغلال،

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة، أوضح الوزير أن المديرية العامة للأمن، تعمل بالتنسيق مع السلطات الإدارية المختصّة، على تنفيذ جملة من الإجراءات الوقائية والردعية، من بينها تكثيف الدوريات الأمنية بالأماكن التي تشهد انتشارًا للتسوّل، وتعزيز العمل الاستعلاماتي لتوقيف المتورطين، فضلًا عن تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لفائدة الأولياء.

سعيود أكد كذلك أن التعليمات التي وُجهت للولاة تأتي بالتنسيق مع اللجان الأمنية الولائية، بغية الحد من ظاهرة التسول وكل مظاهر تغليط المواطن ومحاولات إبتزازه،

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن التصدي لظاهرة استغلال الأطفال من طرف بعض الرعايا الأفارقة المقيمين بصفة غير نظامية في الجزائر، يتم عبر تفعيل إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، تراعي البعد الإنساني وتنسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.