ظاهرة فلكية تزين سماء الجزائر بهذا التاريخ

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية (CRAAG) أن ليلة 21 إلى 22 أكتوبر الجاري ستشهد ذروة زخة شهب الجباريات، وهي إحدى الظواهر الفلكية المميزة التي ينتظرها عشاق مراقبة السماء سنويًا.

وأوضح المركز في بيان له أن هذه الزخة سُمّيت بالجباريات لأن المشع الظاهري لها يقع في كوكبة الجبار، والتي تبدو الشهب كأنها تنطلق منها.

وستكون الظاهرة مرئية بعد منتصف الليل في اتجاه الجنوب الشرقي، قبل أن تنتقل تدريجيًا نحو الجنوب، حيث ستكون نقطة المشع شمال النجم “منكب الجوزاء”، ثم نحو الجنوب الغربي مع اقتراب الفجر.

وأشار البيان إلى أن عدد الشهب قد يبلغ في ذروته نحو 20 شهابًا في الساعة، مبيّنًا أن شهب الجباريات تُعد سريعة نسبيًا مقارنة بزخات شهب الفرساوسيات، إذ تبلغ سرعتها نحو 66 كيلومترًا في الثانية.

وأوضح المركز أن زخة الجباريات تنتج عن بقايا حطام المذنب الشهير “هالي”، مؤكدًا أن ضوء هلال القمر الخافت هذا العام لن يؤثر على إمكانية مشاهدة الشهب ذات الضوء الضعيف، مما يجعل الظروف مثالية لرصدها.