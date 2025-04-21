ظاهرة فلكية جميلة ستزين سماء الجزائر هذه الليلة

ستزين سماء الجزائر هذه الليلة ظاهرة فلكية جميلة وفقا لما نشره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

المركز أفاد أنه في كل عام، تمر زخات الشهب عبر الغلاف الجوي للأرض، مما يسمح لنا بمشاهدتها عدة مرات في السنة بأعداد كبيرة، وستين سماء الجائر في هذا الشهر، شهب الڤيثاريات.

وقد سُمّيت بهذا الاسم لأن نقطة الإشعاع التي يبدو أن الشهب تنشأ منها تقع باتجاه كوكبة الڤيثارة. من المتوقع أن تصل ذروة نشاط هذه الزخات في ليلة الإثنين 21 إلى الثلاثاء 22 أفريل، على الساعة 03:44 بالتوقيت المحلي، حيث يمكنك رؤية إلى اقصى حد 20 شهاب في الساعة.

تعتبر زخات الڤيثاريات واحدة من أقدم الظواهر الفلكية المرصودة من هذا النوع، حيث يمكن العثور على آثار لأوصافها في النصوص الصينية التي يعود تاريخها إلى 2700 عام، ومصدرها هو المذنّب C/1861 G1 تاتشر الذي اكتُشف في عام 1861، يقول المركز الذي يشرح أنه عندما تمرّ الأرض عبر جزيئات الغاز والغبار التي يخلّفها ذيل المذنّب، تتسبب في حدوث الزخات حيث يبلغ متوسط سرعتها 48 كيلومتر في الساعة.

ولرصد الڤيثاريات، يلفت المركز، من الأفضل الخروج بداية من النصف الثاني من الليل والوقوف في أحلك بقعة ممكنة والنظر إلى الأعلى باتجاه الشرق ورؤية في اتجاه النجم النسر الواقع على ارتفاع 60 درجة من الأفق.