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ظاهرة فلكية فريدة ليلة غد الأربعاء

الشروق أونلاين
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ظاهرة فلكية فريدة ليلة غد الأربعاء
CRAAG
ظاهرة فلكية ليلة الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سيتمكن هواة الفلك من مشاهدة ظاهرة فلكية فريدة من نوعها ليلة غد الأربعاء، 20 نوفمبر، وفقا لما نشره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

فحسب المركز، غدا الأربعاء، وبداية من الساعة العاشرة ليلا، سيتمكن عشاق السماء في اتجاه الشمال الشرقي من مشاهدة القمر وكوكب المريخ يشرقان تدريجيا من الأفق.

ويعد هذا المشهد تقاربا فلكيا جميلا، حيث سيكون القمر والمريخ في أقرب مسافة لهما، بفارق لا يتجاوز 1.8 درجة من المركز إلى المركز، يضيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

للإشارة، بالرغم من أن القمر والمريخ سيظهران متقاربين، إلا أنهما ليسا قريبين من بعضهما في الفضاء. فالقمر يبعد عن الأرض أكثر من 384  ألف كيلومتر، فيما يبعد كوكب المريخ عن الأرض، وهو الذي يقع خلفها فورا بالنسبة للشمس، 225 مليون كيلومتر.

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