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ظاهرة فلكية مميزة صبيحة يوم غد الثلاثاء

الشروق أونلاين
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ظاهرة فلكية مميزة صبيحة يوم غد الثلاثاء
مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء

سيكون عشاق الفلك مع ظاهرة مميزة غدا الثلاثاء 22 جويلية، قبيل شروق الشمس حوالي الساعة الخامسة صباحًا، حيث سيقتربُ القمر المتناقص من كوكبي المشتري والزهرة، وسيظهر هذا الاقتران في جهة الشرق على ارتفاع يقارب 22 درجة فوق الأفق.

ووفقا لما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، ستكون هذه مناسبة مميزة لمشاهدة الهلال برفقة الزهرة والمشتري بالعين المجردة.

وتبلغ المسافة الزاويّة بين القمر والزهرة حوالي 10 درجات قوسية، وبين القمر والمشتري حوالي 15 درجة قوسية. وللحصول على أفضل رؤية، نصح المركز بالابتعاد عن مصادر الإضاءة الاصطناعية.

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