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ظاهرة فلكية نادرة سيشهدها العالم الأربعاء

الشروق أونلاين
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ظاهرة فلكية نادرة سيشهدها العالم الأربعاء
ظاهرة القمر الأزرق العملاق

سيشهد العالم ظاهرة فلكية نادرة، يوم الأربعاء 30 أوت الجاري، التي تظهر كل سنتين أو 3 سنوات أو أكثر، وهي “القمر الأزرق العملاق”، ويسمى كذلك البدر الأزرق. 

وسيظهر القمر الأزرق العملاق ليلة 30 أوت في حدود الساعة الـ 9:35 مساءً بالتوقيت العالمي (22.35 بالتوقيت الجزائري). وفقاً لما نشرته مجلة “space” المتخصصة.

وكشف المصدر ذاته أنه “سيصل إلى أقرب نقطة، عند الساعة الـ 11:55 صباحاً بالتوقيت العالمي. وفقاً لوكالة ناسا، وسيظهر أكبر بنسبة 7% تقريباً من المعتاد”.

كما سيكون القمر هذه المرة في أقرب نقطة من الأرض، وسيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقاً، وفي اليوم نفسه سوف يقترب القمر من كوكب زحل كذلك.

وأشار الفلكيون، إلى أن آخر مرة ظهر فيها القمر الأزرق العملاق كان سنة 2021. فيما يتوقع أن يظهر مرة أخرى بعد 9 سنوات، أي سنة 2032.

ومصطلح “القمر الأزرق العملاق” في الواقع ليس مصطلحاً فلكياً. ولكن يتم اعتماده لتبسيط وصف الظاهرة للعامة، حسب المصدر نفسه.

وتشير هذه الظاهرة إلى “ظهور قمر ثانٍ في الشهر نفسه، وتسمى فلكياً القمر الأزرق التقويمي. ثم اكتمال قمر رابع في موسم واحد وتسمى فلكياً القمر الأزرق الموسمي”.

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