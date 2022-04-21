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ظاهرة فلكية نادرة في سماء الجزائر أمسية 22 أفريل

الشروق أونلاين
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ظاهرة فلكية نادرة في سماء الجزائر أمسية 22 أفريل
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تعبيرية

سيكون هواة رصد الظواهر الفلكية على موعد مع ظاهرة فريدة ستشهدها سماء الجزائر، على غرار سائر الدول العربية. منتصف ليل الجمعة 22 أفريل.

وحسب ما نشرته الجمعية الفلكية بجدّة السعودية، ستصل ظاهرة “شهب القيثاريات” لذروتها بداية من منتصف ليل الجمعة، لتستمرّ طيلة ساعات الليل، إلى غاية شروق الشمس.

وتتمثل “شهب القيثاريات” في زخّة من الشهب، يمكن رصدها بالعين المجردة. وهي تحدث عادة في الفترة ما بين 16 و25 أفريل من كل عام.

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