ظاهرة فلكية نادرة في سماء الجزائر أمسية 22 أفريل
سيكون هواة رصد الظواهر الفلكية على موعد مع ظاهرة فريدة ستشهدها سماء الجزائر، على غرار سائر الدول العربية. منتصف ليل الجمعة 22 أفريل.
وحسب ما نشرته الجمعية الفلكية بجدّة السعودية، ستصل ظاهرة “شهب القيثاريات” لذروتها بداية من منتصف ليل الجمعة، لتستمرّ طيلة ساعات الليل، إلى غاية شروق الشمس.
وتتمثل “شهب القيثاريات” في زخّة من الشهب، يمكن رصدها بالعين المجردة. وهي تحدث عادة في الفترة ما بين 16 و25 أفريل من كل عام.
ستشهد سماء السعودية والوطن العربي وصول شهب القيثاريات 2022 ذروة نشاطها من منتصف ليل الجمعة 22 ابريل وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 23 ابريل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة عند مراقبة الافق الشمالي الشرقي من موقع نظام بعيدًا عن اضواء المدن. pic.twitter.com/z6s6mGTxXZ
— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) April 21, 2022