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جواهر

ظاهرة هروب الأطفال.. تحذير من التعنيف خلال موسم الامتحانات

نادية شريف
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ظاهرة هروب الأطفال.. تحذير من التعنيف خلال موسم الامتحانات

حذّر أخصائيون، الأحد، عبر منتدى الأمن الوطني حول وضع الطفولة في الجزائر، من الضغط وتعنيف التلاميذ خلال موسم الامتحانات، بسبب تزايد ظاهرة الهروب من المنزل.

ووجهت مسؤولة مكتب الطفولة بالأمن الوطني، السيدة خواص ياسمين نداء لأولياء التلاميذ كي يكفوا عن تعنيف أبنائهم والضغط عليهم في الفترة الحالية الخاصة بالامتحانات لأنه تكثر فيها حالات الهروب من المنزل.

وشددت خواص على ضرورة احتواء الأبناء بالقول: “لدينا 10غرف سماع للطفل، وقد سجلنا 17000 مكالمة خلال 4 أشهر، من بينها اختطاف واعتداء.. سجلنا 952 طفل في حالة خطر، وقد تم استرجاع 839 طفل”.

وأضافت: “2450 طفل ضحية عنف خلال 4 أشهر الأخيرة، منهم 1035 طفل ضحية ضرب وجرح، 1750 طفل متورط في الجريمة”.

من جانبها كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن الرقم 11 11 لعب دورا كبيرا في حماية الطفل، إذ يتم تسجيل من 5 آلاف إلى 10 آلاف مكالمة، مؤكدة أن غرف سماع الأطفال بالمديرية العامة للأمن الوطني رائدة في العالم، إذ تلقت خلية الطفولة 700 إخطار.

يذكر أن الأمن الوطني عقد، الأحد، ندوة إعلامية بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، وذلك  بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الموافق لـ 1 جوان.

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