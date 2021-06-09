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الجزائر

ظروف الحجر الصحي للجالية: مسؤول بمجمع الفندقة يوضح

الشروق أونلاين
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ظروف الحجر الصحي للجالية: مسؤول بمجمع الفندقة يوضح

نفى المدير المركزي بمجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية أمين مسيلي، الأربعاء، كل ما تم تداوله حول الظروف السيئة التي يعيشها أفراد الجالية في الحجر الصحي.

وأكد مسيلي خلال حلوله ضيفا عبر برنامج “الشروق مورنينغ” أنه تم استقبال الوافدين بطريقة جيدة، معتبرا أن المجمع  لديه الخبرة الكاملة لتسيير  الحجر الصحي.

وحول الأخبار المتداولة حول وضع أكثر من شخص في غرفة واحدة أوضح المتحدث أن الأمر لا أساس له من الصحة، قائلا أن ذلك يكون إلا في الحالات المتعلقة بقرابة عائلية أو لأصحاب الأمراض المزمنة ومرافقيهم.

وعن الوجبات المقدمة للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي قال ضيف المورنينغ إنها  وجبات طازجة. وفي هذا الصدد أكد مسيلي تواجد الأطباء على مدار الـ 24 ساعة داخل الفنادق لمتابعة الوضع الصحي للوافدين.

استئناف الرحلات الجوية: هذا هو السعر الجديد لتكاليف الحجر يوم 1 جوان

حددت الجوية الجزائرية، الثلاثاء، سعر 33 ألف دينار جزائري لتكاليف الحجر  الصحي الذي سيخضع له الوافدين إلى الجزائر بعد استئناف الرحلات اليوم.

وأكدت الجوية في بيان لها  أنه تم تخفيض تكاليف الحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى الجزائر إلى سعر 33 ألف دج.

وأوضحت أنه يتوجب على الفئات الهشة من الطلبة والمسنين الراغبين في الإستفادة من الإعفاء من تكاليف الحجر تقديم طلبات مرفقة بما يثبت وضعيتهم إلى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.

وفي هذا الصدد كشف مجمع الفندقة بالتفصيل تكلفة قضاء 5 أيام في الحجر الصحي بالإضافة إلى تكلفة النقل والتحاليل.

وأوضح المصدر ذاته أن تكلفة الإيواء في غرفة كامل الخدمات ستقدر بـ31 ألف دج، بينما حددت تكلفة نقل المسافرين من المطار إلى الفنادق بـ500 دج، أما تكلفة إجراء تحاليل “PCR” للمسافرين فسيكون ثمنها 1500دج.

للإشارة فقد أمر رئيس الجمهورية، الأحد، خلال ترأسه لمجلس الوزراء بتقليص تكاليف الحجر بنسبة 20 بالمئة للجزائريين العائدين إلى الوطن.

وكشف الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، الثلاثاء، أنه تم بيع أكثر من 7500 تذكرة فيما يخص كل الرحلات الأسبوعية المعلن عنها.

وأوضح  أمين أندلسي، لبرنامج “الشروق مورنينغ” أن أكثر من 7500 تذكرة تم بيعها على مستوى وكالات الجوية الجزائرية والأرضية الرقمية وكذا مراكز الإتصال.

وأضاف أنه منذ فتح الحجوزات، يوم الأحد الماضي، تم حجز أكثر من 6400 مقعد من الخارج نحو الداخل، مشيرا إلى أن 65 بالمئة من الحجوزات تمت على مستوى الأرضية الرقمية.

هذا وانطلقت، صبيحة اليوم،  في حدود الساعة التاسعة أول رحلة ذهاب من مطار الجزائر باتجاه باريس وعلى متنها ما لا يزيد عن 60 مسافرا حسب الناطق باسم الجوية .

وعلى العكس من ذلك أوضح المتحدث ذاته أن رحلة العودة التي ستصل الجزائر في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم ستكون ممتلئة على آخرها، مؤكدا أن الإقبال على الحجوزات كان بشكل رهيب.

فتح الحدود: تخصيص قرابة 500 فندق للحجر الصحي يوم 26 ماي

كشف المدير العام للسياحة موسى بن تامر، الأربعاء، عن تخصيص 480 مؤسسة فندقية منتشرة على التراب الوطني بطاقة ايواء تبلغ 20 ألف غرفة و40 ألف سرير وذلك لضمان استقبال العائدين إلى الجزائر بعد فتح الحدود.

وقال بن تامر  خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على أمواج القناة الأولى إن مصالحه تسعى لضمان استقبال العائدين إلى الجزائر في أحسن الظروف وبأسعار تراعي إمكانيات الأسر الجزائرية والأشخاص المسافرين .

وزارة السياحة: كافة الفنادق جاهزة لاستقبال الجالية وبأسعار معقولة

أكد المدير العام للسياحة موسى بن تامر، الثلاثاء 25 ماي، أن كافة الفنادق جاهزة لاستقبال الوافدين إلى الجزائر بعد فتح الحدود الجوية في 1 جوان القادم بأسعار معقولة.

وأوضح بن تمار خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن كل المؤسسات الفندقية مستعدة لمواكبة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة فيما يخص استقبال الوافدين إلى الجزائر وخضوعهم إلى الحجر الصحي.

وأضاف أن مصالحه سوف تعمل على توفير الإقامة الجيدة للمواطنين وهذا بعد استيفائهم لكافة الشروط.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى أن الإقامة في الفنادق ستدوم 5 أيام قابلة للتمديد في حال كانت نتيجة الكشف عن فيروس كورونا إيجابية في اليوم الخامس والأخير.

وعن أسعار الفنادق قال ضيف المورنيغ أنها ستكون معقولة وفي متناول كافة الوافدين، موضحا أن دفع ثمن الإقامة والرعايا الصحية سيكون عند شراء التذكرة من الخطوط الجوية الجزائرية.

وبالتزامن مع انطلاق موسم الإصطياف أكد المدير العام للسياحة أن الفنادق التي ستستقبل الجالية لن تكون هي نفسها المخصصة لاستقبال المصطافين.

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التعليقات
22
  • عبد اللطيف

    لو لم تلتزم الدولة الجزائرية بالاجراءات الصارمة منذ بداية الجائحة الى يومنا هذا ، لكانت النتيجة كارثية لاقدر الله . تونس ، مثال بسيط للتسيب وعدم احترام قرارات الدولة من طرف المهاجرين الذين رفضوا الحجر في النزل ، بسببهم فاقت وفيات كورونا من البداية الى الان 12000 متوفي . المصابين المتعافين بعشرات الالاف . فقط امس 66 حالة وفاة و 1412 مصاب . هذه الشعوب المتخلفة طغت عليها الانانية والغباء ، اذا لا يلزمها اللين بل العصا لمن عصا . تحكوا بمنطق العصابة والتآمر ووووو ، اتقوا الله في انفسكم وفي بلادكم وشعبكم لعل الله يرفع عنا هذا الوباء لكثرة ذنوبنا .

    -10
  • sammy

    الى ؛جزائري حر؛ ليكن في علمك ان هذا الفتح هو استثنائي ماشي سياحي.

    4
  • كرامه

    الآن فهمنا ان من يعود يعاقب بالحبس خمسه ايام على نفقته لكن هناك امر مهم جدا لا يتم الحديث عنه و هو تكاليف وجبات خمسه ايام هل هي ضمن تكاليف الحبس التي سيدفعها المسافر ام عليه ان يدفع و طبعا بما ان كل المسافرين لا يحملون دينار جزائري فستدفع الوجبات بالعمله الصعبه علينا ان نفهم كم تكاليف الوجبات ؟هل هي مثل اسعار المطار قنينه ماء صغيره بعشرين الف اي يورو و 25 سنتيم !!

    -2
  • ساعد

    هل يعتبر رحلتين في الأسبوع والسجن في الفندق استئناف للرحلات ياعصابة

    9
  • جزائري حر

    سلام خاوتي... فرض الحجر الصحي في الفنادق دون بروتوكول صحي ...اين اللجنة العلمية و اين البروتوكول الصحي للحركة و المطاعم و نسبة التشغيل و الاجراءات الاحترازية في الفنادق.....اكيد مكانش..وهذا دليل بان القرار قرار هدفه جيوب المغتربين وليس صحتهم.......حسبي الله ونعم الوكيل

    22
  • جزائري حر

    سلام خاوتي ....فهموني كيفاش طفل صغير يسلك الحجر ...تكاليف الحجر على كل مسافر..يسمى طفل عامين ونص يسلك مقعد في الطيارة ويزيد الحجر...يخي ظلم ...و الله ماعندك ماتصلح ظلم كبير والدليل مرسوم رئاسي بالتخفيض 20% و لعبو فيه كان 41000 دج تنقص 20% تولي 32800 دج وهم داروها 33000 دج الموضوع موضوع مبدا وليس قضية 200 دج ..على اي اساس .....وما خفي أعظم .....ربي يستر....وسخط الجزائريين على الخطوط الجزائرية عن تجربة وحكاية قديمة...من تركب والتشناف داير حالة تطلب الماء ما يجيبوهش الا من رحم ربي....رحم الله الشهداء

    10
  • Momou

    En Angleterre tu paye 10 jours hôtel machaftouhache .au CANADA 3 jours hôtel machaftouhache plus 15 jours fi Dar

    -12
  • حمدان

    كل من حجز من الخارج هم العالقين من الذين كانوا في عمل او دراسه او علاج و هؤلاء بضعه الالاف عندما يعودوا لن تجد ثلاثين راكبا في الرحله لان المغتربين لن يدفعوا ثمن تذاكر ابناء المسؤولين و القرارات الغبيه التي ادت الى افلاس الجزائريه و اليوم يريدون سد العجز الذي تعاني منه الجزائريه بالنصب و الاحتيال .

    14
  • Mohdz

    Touriste dans son propre pays , c'est du jamais vue . au lieu d'encourrager le tourisme vous vole vos citoyents

    13
  • azziz

    c'est de la propagande mensongère

    14
  • salim

    ca ils s'appelle vol autorisé par l`état

    18
  • AMAMRA HOCINE

    Pays de voleurs; Je ne reviendrai plus

    16
  • عبد اللّه

    سعر الليلة الواحدة في الفندق 8000 دج حسب أحد الأخصائيين. اللّه لا تربحكم !

    20
  • علي

    ‏ ‏ ‏عندهم ‏منازلهم .يستطيعون ‏يعملون حجر الصحي ‏في منازلهم ‏لماذا هذا التعقيد ‏فقد أن يتعهدون بشروط الصحية

    16
  • رشيد

    سلام. لو كانت نية السؤولين وأصحاب القرار في الجزائر صافية لحددو بالضبط 1) أسعار الفنذق x. سعر الفحص y. سعر 5 أيام حجر Z. لكن هيهات يازائر

    23
  • عبد القادر

    و الله ما عندكم علاش تحشموا

    49
  • zizo

    هذه هي العصابة الحقيقية ، تريد سرقة الفرد الجزائري بقوة القانون

    44
  • عمر

    أسعار معقولة وبالدوفيز أيضا؟ ربما عصابة وراء كل هذه الإجراءات

    33
  • AbouAnes

    في الحقيقة القرار جيد ولكن يكتنفه كثير من الغموض المخيف؟ أولا سعر التذكرة ثانيا مصاريف الفندقة ينبغي أن تكون واضحة ومغرية للمغتربين {الفندقة عندنا تطلق أسعار خيالية ؟؟} ثالثا سعر PCR حبذا يكون تخفيض يساعد الجميع وخصوصا من له عائلة تفوق 5 أفراد.. وجزاكم الله خيرا...عاشت الجزائر ...

    -40
  • الغربة احسن

    طماعين تدفع دراهم الحجر مع التذكرة 😡

    38
  • Zinadine

    الحكومة تتصرف بإجحاف وكأن الجزائر بلد سياحي!! كل القادمين إلى الجزائر هم مواطنين جزائريين الذينهم يشاركون في دعم حياة ملايين الجزائريين ولولاهم لمات الكثير من الجزائريين فقرا ومرضا! بدلا من أن تسهل الدولة وتساعد هؤلاء المهاجرين وتنصفهم تحاول أن تستغلهم والسطو على ممتلكاتهم وإبتزازهم بقوانين غير معقولة ولا تخدم أحدا إلا فنطزيات مجانين يسيطرون على القرار الجزائري!

    55
  • Imazighen

    حجر صحيح في الفنادق غير مرحب به، فقط إجراء تحليل pcr عند الوصول كاف، فإن ظهرت العدوى وجب الحجر اما غير ذلك فليذهب حيث انى...

    27

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