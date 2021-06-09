ظروف الحجر الصحي للجالية: مسؤول بمجمع الفندقة يوضح

نفى المدير المركزي بمجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية أمين مسيلي، الأربعاء، كل ما تم تداوله حول الظروف السيئة التي يعيشها أفراد الجالية في الحجر الصحي.

وأكد مسيلي خلال حلوله ضيفا عبر برنامج “الشروق مورنينغ” أنه تم استقبال الوافدين بطريقة جيدة، معتبرا أن المجمع لديه الخبرة الكاملة لتسيير الحجر الصحي.

وحول الأخبار المتداولة حول وضع أكثر من شخص في غرفة واحدة أوضح المتحدث أن الأمر لا أساس له من الصحة، قائلا أن ذلك يكون إلا في الحالات المتعلقة بقرابة عائلية أو لأصحاب الأمراض المزمنة ومرافقيهم.

وعن الوجبات المقدمة للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي قال ضيف المورنينغ إنها وجبات طازجة. وفي هذا الصدد أكد مسيلي تواجد الأطباء على مدار الـ 24 ساعة داخل الفنادق لمتابعة الوضع الصحي للوافدين.

استئناف الرحلات الجوية: هذا هو السعر الجديد لتكاليف الحجر يوم 1 جوان

حددت الجوية الجزائرية، الثلاثاء، سعر 33 ألف دينار جزائري لتكاليف الحجر الصحي الذي سيخضع له الوافدين إلى الجزائر بعد استئناف الرحلات اليوم.

وأكدت الجوية في بيان لها أنه تم تخفيض تكاليف الحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى الجزائر إلى سعر 33 ألف دج.

وأوضحت أنه يتوجب على الفئات الهشة من الطلبة والمسنين الراغبين في الإستفادة من الإعفاء من تكاليف الحجر تقديم طلبات مرفقة بما يثبت وضعيتهم إلى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.

وفي هذا الصدد كشف مجمع الفندقة بالتفصيل تكلفة قضاء 5 أيام في الحجر الصحي بالإضافة إلى تكلفة النقل والتحاليل.

وأوضح المصدر ذاته أن تكلفة الإيواء في غرفة كامل الخدمات ستقدر بـ31 ألف دج، بينما حددت تكلفة نقل المسافرين من المطار إلى الفنادق بـ500 دج، أما تكلفة إجراء تحاليل “PCR” للمسافرين فسيكون ثمنها 1500دج.

للإشارة فقد أمر رئيس الجمهورية، الأحد، خلال ترأسه لمجلس الوزراء بتقليص تكاليف الحجر بنسبة 20 بالمئة للجزائريين العائدين إلى الوطن.

وكشف الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، الثلاثاء، أنه تم بيع أكثر من 7500 تذكرة فيما يخص كل الرحلات الأسبوعية المعلن عنها.

وأوضح أمين أندلسي، لبرنامج “الشروق مورنينغ” أن أكثر من 7500 تذكرة تم بيعها على مستوى وكالات الجوية الجزائرية والأرضية الرقمية وكذا مراكز الإتصال.

وأضاف أنه منذ فتح الحجوزات، يوم الأحد الماضي، تم حجز أكثر من 6400 مقعد من الخارج نحو الداخل، مشيرا إلى أن 65 بالمئة من الحجوزات تمت على مستوى الأرضية الرقمية.

هذا وانطلقت، صبيحة اليوم، في حدود الساعة التاسعة أول رحلة ذهاب من مطار الجزائر باتجاه باريس وعلى متنها ما لا يزيد عن 60 مسافرا حسب الناطق باسم الجوية .

وعلى العكس من ذلك أوضح المتحدث ذاته أن رحلة العودة التي ستصل الجزائر في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم ستكون ممتلئة على آخرها، مؤكدا أن الإقبال على الحجوزات كان بشكل رهيب.

فتح الحدود: تخصيص قرابة 500 فندق للحجر الصحي يوم 26 ماي

كشف المدير العام للسياحة موسى بن تامر، الأربعاء، عن تخصيص 480 مؤسسة فندقية منتشرة على التراب الوطني بطاقة ايواء تبلغ 20 ألف غرفة و40 ألف سرير وذلك لضمان استقبال العائدين إلى الجزائر بعد فتح الحدود.

وقال بن تامر خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على أمواج القناة الأولى إن مصالحه تسعى لضمان استقبال العائدين إلى الجزائر في أحسن الظروف وبأسعار تراعي إمكانيات الأسر الجزائرية والأشخاص المسافرين .

وزارة السياحة: كافة الفنادق جاهزة لاستقبال الجالية وبأسعار معقولة

أكد المدير العام للسياحة موسى بن تامر، الثلاثاء 25 ماي، أن كافة الفنادق جاهزة لاستقبال الوافدين إلى الجزائر بعد فتح الحدود الجوية في 1 جوان القادم بأسعار معقولة.

وأوضح بن تمار خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن كل المؤسسات الفندقية مستعدة لمواكبة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة فيما يخص استقبال الوافدين إلى الجزائر وخضوعهم إلى الحجر الصحي.

وأضاف أن مصالحه سوف تعمل على توفير الإقامة الجيدة للمواطنين وهذا بعد استيفائهم لكافة الشروط.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى أن الإقامة في الفنادق ستدوم 5 أيام قابلة للتمديد في حال كانت نتيجة الكشف عن فيروس كورونا إيجابية في اليوم الخامس والأخير.

وعن أسعار الفنادق قال ضيف المورنيغ أنها ستكون معقولة وفي متناول كافة الوافدين، موضحا أن دفع ثمن الإقامة والرعايا الصحية سيكون عند شراء التذكرة من الخطوط الجوية الجزائرية.

وبالتزامن مع انطلاق موسم الإصطياف أكد المدير العام للسياحة أن الفنادق التي ستستقبل الجالية لن تكون هي نفسها المخصصة لاستقبال المصطافين.