“ظروف تمدرسي كانت صعبة… وهذه وصفة نجاحي”

متصدرة البكالوريا وطنيا بشرى قرومي لـ"الشروق":

حققت التلميذة هبة الله بشرى قرومي، المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا بمعدل 19.26 لدورة جوان 2026 شعبة تقني رياضي تخصص الهندسة المدنية، وهي المتمدرسة بثانوية “الشهيد بوزبرة أحمد” ببلدية السبعين بولاية تيارت، وفي حديثها لـ”الشروق”، أكدت أن ظروف تمدرسها كانت صعبة، بحيث كانت تتنقل للثانوية بصفة يومية عبر حافلة النقل المدرسي، كون الثانوية تبعد عن منزلها بحوالي ستة كيلومترات، غير أن هذا لم يثنها عن السعي للحصول على علامات جيدة طيلة مسارها الدراسي بالطور الثانوي، وكانت المعدلات تتراوح بين 16 و17 ولم تكن تتوقع أبدا أن تصل لمعدل 19.26 .

هبة الله بشرى كشفت لـ”الشروق”، أنها وحيدة والديها وليس لها إخوة، وكانت تسهر الليالي من أجل الدراسة ولم تتلق في حياتها أي نوع من الدروس الخصوصية خلال مسارها الدراسي، بحيث كانت تعتمد على نفسها في الحفظ والدراسة.

غير أنها في الشهر الأخير فضلت أن تحضّر لشهادة البكالوريا نفسيا مع الاستراحة من التعب الذي لازمها طيلة السنة الدراسية.

ولم تكشف المتفوقة عن طموحاتها مستقبلا، مؤكدة أنها ستواصل الدراسة بنفس التخصص الذي تابعته في الثانوية، وبعدها التفكير في مستقبلها الدراسي، مضيفة أن أكبر مشكل واجهته خلال مسيرتها الدراسية هو الوقت، بحكم دراستها وفق نظام نصف الداخلي، فكانت تخرج صباحا لتستقل حافلة النقل المدرسي باكرا والبقاء بالمؤسسة إلى غاية المساء للعودة إلى البيت، معتبرة أن هذا الأمر متعب قليلا، لكنها برغم ذلك حققت حلمها وحلم والديها، مضيفة أنها لم تكن تحلم بهذا المعدل، فقط كانت تنتظر نجاحها بمعدل جيد لتتفاجأ بخبر نيلها معدل 19.26 وتربعها على عرش الأوائل وطنيا ونيلها المرتبة الأولى .