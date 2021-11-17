“ظل الحيطة أحسن من ظل الرجل”.. سمية الخشاب تثير الجدل
أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الجريئة والنارية عن الرجل.
وتصدر اسم الفنانة التريند، بعد ما حلت ضيفة ببرنامج “بصراحة مع”، الذي يقدمه الفنان ماجد المصري عبر قناة MBC1، حيث كشفت عن تفاصيل مثيرة متعلقة بحياتها الشخصية والفنية.
أبرز تصريحات الفنانة #سمية_الخشاب: #صدى_البلد #البلد pic.twitter.com/BZeRPDeBo8
— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) November 16, 2021
و قالت في تصريحاتها المتداولة عبر مواقع التواصل: ” نفسي تتغير نظرة المجتمع وخاصة الرجل للمرأة المطلقة، و هو مش نهاية العالم كون المرأة مطلقة، ومش عارفة ليه دايما الست بتتهاجم”.
وأضافت: “أنا برمجت عقلي إن ربنا خلقني في أحسن صورة وربنا خلقني مش ناقصة حد يكملني، وأنا كيان كامل متكامل مش محتاجة راجل في حياتي، لكن لو لقيت الشخص اللي يناسبني معنديش مشكلة”.
وأردفت: “الست تقدر تكون أو لا تكون من غير الراجل، وأنا مش داخلة حرب مع الراجل، بس أنا ضد إلي بقولوا إنه الست بتتسند على الراجل لأن ساعات بيكون ظل الحيطة أحسن من ظل الراجل، لو هو مش سند في بعض الأوقات”.
“ضل الحيطة ساعات بيبقى أحسن من ضل راجل” 💥🗣️
ده كان رأي #سمية_الخشاب.. انتم رأيكم ايه😅🤔؟ @somayaelkhashab pic.twitter.com/z0S0gdsdbP
— القاهرة 24 (@cairo24_) November 16, 2021