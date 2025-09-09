ظنوا أنه مات إلى أن وصلت الممرضة المصرية!

تمكنت ممرضة مصرية من إنقاذ مسّن كويتي من موت محقق بعد أن أجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي حتى عاد نبضه، في الوقت الذي أعلن فيه المسعفون وفاته.

وقعت الحادثة في مركز تجاري بالكويت “مول 360″، كان كل شيء يسير على ما يرام إلى أن تعرض رجل في السبعين من عمره لنوبة قلبية فسقط على الأرض مغشيا عليه، فتجمع الناس حوله وطلبوا المساعدة.

في غضون دقائق، وصل المسعفون واستعانوا بأجهزة طبية لإنقاذ حياته، ورغم كل الجهود المبذولة، إلا انهم أعلنوا وفاته، ولكن وصول ممرضة مصرية بالصدفة إلى المكان وتدعى صفاء رحمو، غيّر مجرى الحادثة تماما.

لم تنتظر الممرضة التي تعمل بأحد المستشفيات الكويتية التعليمات، وجلست بجانب الرجل الملقى على الارض وبدأت بتنفيذ بروتوكول الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بحزمٍ وثبات.

ويقول من شاهد هذه الحادثة، إنها استمرت حتى بعد أن اعتبر المسعفون أن الأمر منته، وعلى عكس ما توقع الجميع، استعاد الرجل نبضه شيئا فشيئا وسط ذهول المتواجدين بالقرب منه.

وفي غضون ساعات، انتشرت مقاطع الفيديو على الإنترنت، وشُوهدت آلاف المرات، وغمر النشطاء صفحاتهم بالثناء على الممرضة ووصفوها بـ “منقذة الحياة” و”البطلة”، بينما اعتبر آخرون أن ما قامت به يعتبر أمر عادي بحكم طبيعة عملها.

وعلى إثر هذا الإنجاز الإنساني، كرّم وزير الصحة الكويتي صفاء، وقدّم لها شهادة تقدير لشجاعة نابعة من الفطرة لا من الواجب.

كما أعلنت “نقيب التمريض” المصرية عن إرسال شهادة تقدير رسمية لصفاء رحمو عبر وسائل التواصل الخاصة بها، نظرًا لتعذر وجودها إلى مصر خلال الفترة الحالية، مشددة على أن ما قامت به يعكس كفاءة ومهنية التمريض المصري، الذي يحظى بسمعة عالمية مشرفة.

وأكدت أن ما فعلته رحمو يمثل رسالة قوية للعالم كله بأن التمريض المصري قادر على إثبات جدارته في أي مكان، وأن أبناء المهنة هم نموذج للالتزام والإنسانية والكفاءة، يرفعون اسم مصر عاليًا في كل المحافل، وفق ما نشره موقع” القاهرة 24″.