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“ظهر مكبل اليدين”.. ما قصة فيديو اختطاف نتنياهو ونقله إلى طهران؟

الشروق أونلاين
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“ظهر مكبل اليدين”.. ما قصة فيديو اختطاف نتنياهو ونقله إلى طهران؟

تداولت عدة صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكبل اليدين.

ويبدأ الفيديو بخبر عن حادث غامض يؤدي إلى اختفاء نتنياهو، ثم يتم استدعاء مترجم للغة العبرية لاستجواب ضيف غامض في طهران، وجاء في التعليق المرافق:  “اختطاف نتنياهو ونقله إلى طهران في فيلم إيراني”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تم اقتطاع المشاهد، من فيلم إيراني قصير بعنوان “ضيف غير رسمي”، يبدأ بخبر عن حادث غامض يتعلق باختفاء مفاجئ لرئيس وزراء الاحتلال، وعند حضور المترجم يتبين أن المخطوف هو نتنياهو شخصيا.

وأثار المقطع الذي هو عبارة عن تمثيلية تم إطلاقها قبل أزيد من 5 أشهر، الكثير من الجدل، خاصة وأن تداولها على نطاق واسع كان بالتزامن مع المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي.

وتم إنتاج العمل الفني في استوديوهات “قدرة” المحلية، للإنتاج السينيمائي.

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