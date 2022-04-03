ظهور جديد لصالح أوقروت من مكان علاجه في فرنسا

نشرت المخرجة والمنتجة التلفزيونية فاطمة بلحاج صورة لزوجها الفنان صالح أوقروت، من مكان إقامته في فرنسا لتلقّي العلاج.

ويتلقى أوقروت العلاج منذ عدّة أشهر في مستشفى فرنسي، بعد تشخيص إصابته بعدة أورام سرطانية.

وأرفقت فاطمة بلحاج الصورة التي نشرتها على حسابها في انستاغرام بعبارة:”رمضان كريم. أعاده الله علينا جميعا، بالخير واليُمن والبركات”.

وقد عبّر متابعو بلحاج عن تمنيّاتهم بالشفاء العاجل لأوقروت، الذي طالما صنع البسمة على وجوه الجزائريين من خلال أعماله الكوميدية.